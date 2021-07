A holland miniszterelnök kimondta Magyarországról, amit sokan gondolnak

Messzire visszhangzó megjegyzést ejtett el nemrég Mark Rutte holland miniszterelnök, amikor a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozás miatt indult vitában kijelentette, hogy „térdre kell kényszeríteni” Magyarországot, és elkezdte firtatni azt is, hogy Orbán Viktor miért nem lépteti ki országát az Európai Unióból.

Erről a Euronews egy pénteki interjúban megkérdezte Shada Islam EU-szakértőt, a New Horizons nevű brüsszeli geopolitikai intézet alapítóját, aki szerint a holland kormányfő „nagyon durva” megjegyzést tett, de „valóban sokan” így gondolják.

Ha valaki nem ragaszkodik a közösség értékeihez, mint amilyen az egyenlőséghez való jog, amelyen az unió nyugszik, nos, akkor tényleg el kell gondolkodni, hogy kint vagy bent van-e a helye. De azt is megértem, hogy néhány országnak Közép- és Kelet-Európában ez nagy kihívást jelent. Szerintem ez egy jó figyelmeztető lövés volt, hogy Mark Rutte kimondta azt, amit sokan gondolnak

– állította Shada Islam. A szakértő – aki a Politico tavalyi listáján szerepelt a 20 legbefolyásosabb brüsszeli nő között, aki közéleti szerepet tölt be – megjegyezte azt is, hogy a rasszizmus és az idegenellenesség Nyugat-Európában is éppúgy jelen van, így nem szabadna „kivételezni” az emiatt kitörő dühvel, és különbséget kell tenni az emberek és a kormányok között, nem lehet egész nemzeteket elítélni. „Oktatás” helyett inkább az erre vonatkozó belső folyamatokban való „segítséget” szorgalmazta.

Úgy vélte továbbá, megoldás lehetne uniós szinten egyfajta várószoba bevezetése, ahová a szabályokat nem tisztelő országok kerülnének addig, amíg „észhez nem térnek”. Mint közölte, ebben lehetnének „különféle dolgok”, mint például az uniós pénzek felfüggesztése vagy az, hogy az érintett tagországok nem vehetnek részt az uniós találkozókon.