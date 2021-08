Az afgán elnök szerint fél éven belül térdre kényszerítik a tálibokat

Asraf Gáni afgán elnök hétfőn a parlament rendkívüli ülésén azt ígérte, hogy hat hónapon belül térdre kényszerítik azokat a tálib lázadókat, akik az utóbbi hónapokban számos tartományt elfoglaltak a kormányerőktől és a hétvégén is újabb offenzívát indítottak ellenük.

Az elnök egy olyan biztonságpolitikai tervet terjesztett be a parlament elé, amelynek értelmében az Egyesült Államok, valamint az nemzetközi közösség támogatásával képzelnék el a lázadók leverését.

Mindeközben Asraf Gáni arra szólította fel a tálibokat, hogy kezdjék meg a béketárgyalásokat, vagy készüljenek fel a teljes vereségre a csatamezőn.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy a tervet már az amerikai vezetés, valamint a nemzetközi közösség is támogatja.

A tálibok azonnal reagáltak

Nem sokkal az elnök szavai után a tálibok közleményt adtak ki.

Asraf Gáni értelmetlen dolgokat hordott össze, amivel csak a kedvezőtlen helyzetet próbálja irányítása alatt tartani azután, hogy hibákat követett el, az ideje lejárt – írták válaszukban.

A helyzet árnyalja az is, hogy magas rangú tálib küldöttséget Oroszországban is Kínában is fogadtak már állami szinten.