Lemondott a zaklatással vádolt titkár, de nagyon hálás

Vasárnap benyújtott lemondását Melissa DeRosa, Andrew Cuomo New York-i kormányzó titkára.

A zaklatási ügyről szóló jelentések szerint DeRosa maga is szerepet vállalt abban, hogy a kormányzó tettei ne kerüljenek napvilágra. A múlt hét kedden publikált, 168 oldalas jelentésben összesen 187 alkalommal említik az ő nevét is.

Az utóbbi két év érzelmileg és mentálisan is megterhelő volt számomra, de örökké hálás leszek azért, hogy ilyen tehetséges emberekkel dolgozhattam együtt az államunkért

– nyilatkozott a lemondása kapcsán DeRosa.

Andrew Cuomo továbbra is tagadta az ellene felhozott vádakat, amelyek szerint összesen 11 nőt zaklatott szexuálisan. A kormányzót már többen – köztük Joe Biden elnök is – lemondásra szólították fel, valamint büntetőfeljelentést is tettek ellene.

Cuomo ügyében hétfőn várható némi fejlemény, ugyanis egyik vádlójával, Brittany Commissoval – aki korábban a kormányzó asszisztense volt – televíziós interjút fog sugározni a CBS News.

Amit velem tett, az bűn volt, megszegte a törvényt

– mondja Commisso az interjúban az arról megjelent rövid beharangozó szerint.