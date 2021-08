Még Moszkvát is elérhetnek a szibériai erdőtüzek

Ötmillió hektárnyi terület égett már le Szibériában a hónapok óta tomboló erdőtűz miatt. A szakértők szerint ha a kormányzat nem fordít nagyobb erőket a megfékezésükre, akkor akár még Moszkváig is elérhetnek.

A tüzek először májusban kezdtek kiütni, és már júniusban is nagy, 1,7 millió hektárnyi területen elterjedtek.Azóta már több mint ötmillió hektárnyi területen égett le, amivel jelenleg messze ez a legnagyobb erdőtűz a világon.

Öt ember már meghalt a szibériai erdőtüzek miatt .

Legutóbb, szerdán egy traktorvezető halt meg a tűz miatt. A helyiek szerint a kormányzat nem

Oroszország nagyhatalom. Minden évben demonstrálja a katonai erejét, de nem tud eloltani néhány erdőtüzet. Vagy nem akar?

– tette fel a kérdést Sardana Avksentyeva jakut politikus, aki idén év elején mondott le a polgármesteri tisztségéről a régió egyik városában.

A politikus szerint mindez azt is bizonyítja, hogy az orosz tagköztársaságok csak magukra számíthatnak a hasonló helyzetek megoldásában, mivel a központi kormányzat nem ad segítséget.

Az orosz hatóságok hónapok óta bizonygatják, hogy irányítás alatt tartják a helyzetet, de ennek ellenére sorra semmisülnek meg a falvak a térségben.

A becslések szerint jelenleg 163 különböző helyen ég a tűz Jakutföldön.

Jevgenyij Zinicsev katasztrófavédelmi miniszter csütörtökön a helyszínen járt és úgy összegezte a helyzetet, hogy

HA SENKI SEM ÁLLÍTJA MEG A TŰZET, AKKOR MOSZKVÁIG IS EL FOG JUTNI.

(A szibériai Jakutföld és Moszkva közt több ezer kilométer terül el – a szerk.).

A héten Vlagyimir Putyin orosz elnök egyébként újabb, a tűzoltáshoz használható repülőket irányított át Szibériába, de a környezetvédők szerint a kormányzat elkésve lép fel az erdőtüzek ellen.

Jelenleg mintegy 5000 ember küzd a lángokkal, közülük legalább 3000 ember önkéntesként dolgozik

– jelentette Bagdan Bakaleiko, a Rain TV tudósítója a helyszínről a Daily Beast szerint.

Szibéria mellett egyébként más az Uráltól kezdve a távol-keleti területekig bezárólag más orosz régiókban is kisebb erdőtüzek égnek. Augusztus első felében Moszkávtól pár száz kilométerre, Mordvinföldön is kigyulladt egy nemzeti park. Innen aztán Nyizsnyij Novgorod régióba is átterjedtek már a tüzek.