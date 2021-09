Csapdába kerültek a Szputnyik V-vel beoltottak Németországban

Fél éve, amikor odahaza járt, beoltatta magát a Szputnyik V-vel. Akkor még Németországban nem volt vakcina az ő korosztálya számára, ő pedig fontosnak tartotta, hogy megóvja magát és a hozzá közel állókat.

Tisztában volt azzal, hogy a Szputnyik V potenciálisan gondot okozhat, mert az unióban nem engedélyezték. Nagyobb volt azonban a kockázata a fertőzésnek Oroszországban, ahol kevesen viseltek maszkot, és a távolságtartás szabályait sem tisztelték, így az újságíró nem habozott: beoltatta magát. Megnyugtató volt számára, hogy legalább némileg védettnek számított Oroszországban és Németországban egyaránt.

Döntése azonban balul sült el. A Szputnyik V-t ugyanis még mindig nem ismerik el az EU-ban. Jóllehet a két oltással teljesen beoltottnak számít, szervezete pedig kellő mennyiségű antitestet termel, Németországban folyamatosan teszteltetnie kell magát, sőt – a helyzettől függően – akár karanténba is kényszerülhet.

Mit tehetnek ilyenkor a hivatalosan nem beoltottnak számítottak? Az egyik lehetőség, hogy újra beoltatják magukat, harmadjára egy, az unióban jóváhagyott vakcinával. Ez azonban korántsem egyszerű – Németországban.

A Szputnyik V Oroszországban korán – egyesek szerint túl korán – kapta meg a használati engedélyt. Jóval a nyugati vakcinák előtt kezdték alkalmazni, ami nemzetközi bírálatok sorát váltotta ki. Későbbi beigazolódott, hogy a Szputnyik V mégiscsak hatásos.

Az orosz vakcinát jelenleg több mint 60 országban alkalmazzák, köztük Magyarországon és San Marinóban, jóllehet az EU-ban nem engedélyezett. Az Európai Gyógyszerügynökség talán ősszel hagyja jóvá forgalmazását, bár az Európai Unió vezető tisztviselőinek még mindig fenntartásai vannak a vakcinával szemben.

Tavasszal, amikor Németország szűkében volt az oltóanyagnak, több politikus – köztük Michael Kretschmer, Szászország miniszterelnöke és Jens Spahn német egészségügyi miniszter – az orosz vakcina vásárlásáról tárgyalt.

Augusztus elején az Európai Bizottság elismerte San Marino védettségi igazolását, ahol a Szputnyik V-t széles körben használják. Ez azonban – amint azt később a Bizottság pontosította – nem jelenti az orosz vakcina engedélyezését az EU-ban.

Németországból és más tagállamból – Smolentcevához hasonlóan – több száz, vagy akár több ezer uniós lakos utazott Oroszországba oltásért, mert egy időszakban az adott országban bizonytalan volt a vakcinaellátás. Beindult a vakcinaturizmus: különleges oltási túrák indultak Németországból Oroszországba.

