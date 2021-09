Ferenc pápa: nem állami látogatást teszek Orbán Viktornál

Minden országnak fel kell mérnie, hogy hány bevándorlót tud befogadni – ezt mondta Ferenc pápa szerdán a COPE spanyol rádiónak adott interjújában, amelyről az MTI tudósított.

Az egyházfő hangsúlyozta: a bevándorlókat nem elég befogadni, hanem „védelmezni, felkarolni és integrálni” kell.

Az országoknak nagyon őszintén fel kell mérniük, hány embert tudnak befogadni, és ennek mi a felső határa

– fogalmazott Ferenc pápa, hozzátéve: ezzel egy időben nem szabad megfeledkezni az Európában látható „demográfiai télről” sem, amely Olaszországban néptelenné teszi a városokat.

Az újságíró, Carlos Herrera kérdésére – mely az Orbán Viktorral történő budapesti találkozóra vonatkozott – , Ferenc pápa azt mondta:

szeptember 12-én nem állami látogatást tesz, hanem az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét mutatja be.

Emlékeztetett, hogy Áder János elnökkel a tavalyi csíksomlyói „gyönyörű magyar nyelvű misén ” már találkozott.

Nem előre megírt forgatókönyvvel utazom: amikor valakivel szemben találom magam, szemébe nézek, és a dolgok maguktól alakulnak. Nem szükséges azon gondolkodnom, hogy kinek mit fogok mondani (..) a konkrét helyzeteket szeretem

– mondta ezzel kapcsolatban az egyházfő, aki várhatóan a Szépművészeti Múzeumban találkozik majd a magyar miniszterelnökkel.

A pápa azt is elárulta, hogy júliusi műtétje óta most már teljesen felépült és ugyanolyan ütemben tud dolgozni, mint korábban. Elmondta azt is, hogy minden napja a megjelenő újságok címeinek olvasásával kezdődik, igyekszik követni a legújabb fejleményeket.

2013-as megválasztására emlékezve elmondta: nem várta, hogy ő lesz a pápa, ezért kisbőrönddel érkezett a Vatikánba. „Úgy gondolom, számos feladatot kell még elvégeznem” – mondta a pápa, aki decemberben tölti be a 85 életévét. Azt mondta, nem akarja, hogy „szupermenként” emlékezzenek rá, hanem olyan „bűnösként, aki igyekezett jót tenni”.