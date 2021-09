A sztárközgazdász szerint itt a vége, ki kell zárni Magyarországot az Európai Unióból

Az Európai Uniónak meg kell szüntetnie Magyarország tagságát – ezzel a címmel jelent meg Daron Acemoglu, az amerikai Massachusetts Institute of Technology (MIT) ismert közgazdászának írása a Project Syndicate oldalán.

Írása elején az ismert közgazdász Mark Rutte holland kormányfőt idézi, aki júniusban, a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozásról szóló vitában azt mondta, hogy Magyarország többé nincs helye az Európai Unióban. A közgazdász szerint a holland kormányfőnek igaza volt

és az Európai Uniónak meg kellene kezdenie Magyarország kizárásnak a folyamatát,

amelyet Lengyelországgal lehetne folytatni. Daron Acemoglu azzal érvel, hogy Magyarország és Lengyelország az utóbbi évtizedben lebontotta a jogállamot és a demokratikus intézményeket. Szerinte az Orbán VIktor által emlegetett „illiberális demokrácia” tévképzet, Magyarországot már demokráciának sem lehet nevezni.

A bíróságokat egyre inkább a Fidesz irányítja; a sajtóban egyre kevesebb a szabadság; a civil szervezetek állandó fenyegetés alatt kénytelenek működni; az egyetemeket pedig még attól a kevés autonómiától megfosztották, amivel még rendelkeztek

– sorolja a közgazdász, aki szerint Lengyelország is Orbán Viktor nyomdokain jár ebből a szempontból tekintetben.

Daron Acemoglu szerint az utolsó cseppet a pohárban az jelentette, hogy egyik ország sem csatlakozott az Európai Ügyészséghez.

MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GÚNYT ŰZ AZ EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS ANNAK ÉRTÉKEIBŐL,

az afganisztáni kudarc bebizonyította: külföldi segítséggel nem lehet jogállamot és demokráciát teremteni. Ezért most meg kell erősödnie a Nyugatnak és jó példát kell felmutatnia azért, hogy más országokban is meghonosodhassanak ezek az intézmények.

Hozzátette: az Európai Unió keleti bővítése eddig sikeres projektnek tűnt, és ahhoz mindenképp hozzájárult, hogy a térségben a szocializmus után gyorsan végbement a demokratikus átmenet.

De úgy tűnik, hogy mára a keleti expanzió vált az EU achilles-inává. Magyarország és Lengyelország az Unió működésképtelenségének, intézményi gyengeségének a szimbólumává vált

– véli a közgazdász.

Leszögezte, hogy Magyarország kizárása és Lengyelország fenyegetése radikális lépés, amelyről nem lehet elhamarkodva dönteni. Bár a demokratikus rendszerek a hasonló esetekben általában korrigálják magukat,

ez alól a szabály alól Magyarország jelenti a kivételt. Orbán Viktor pártja, a Fidesz több mint egy évtizedet töltött a hatalmon. Úgy fest, hogy a demokrácia halálos sebet kapott, és bizonytalan, hogy a szavazók bármikor is elmozdíthatnák a hatalomból a mostani kormányt

– fűzte hozzá.

A közgazdász végül azt írta, az Európai Unió többé nem tehet úgy, mintha Magyarország demokrácia lenne, mivel azzal saját magát is hitelteleníti. Szerinte az EU-nak úgy kell átalakítani a törvényeit, hogy a magyar és a lengyel vétó ellenére is érvényesíteni lehessen a lisszaboni szerződés 7. cikkelyében megfogalmazott szankciókat, addig is, amíg kitalálják, hogy miként lehet megszüntetni Magyarország tagságát.

Hacsak az utolsó pillanatban nem következik be valamiféle csodaszámba menő visszatérés a demokráciához, akkor Magyarországnak mennie kell az európai projekt túlélése érdekében

– zárta írását a közgazdász.