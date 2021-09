Jobb a fizetés Romániában, inkább oda mennek dolgozni a magyarok

Egye több magyar munkás megy a makói térségből Romániába amiatt, hogy ott jobb béreket kapnak.

A Népszavának erről Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmában Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke számolt be Azt mondta: mindebben szerepe van annak is, hogy a Continental helyi gyárában egyre rosszabbak a viszonyok, és – mint azt korábban mi is megírtuk – a dolgozóknak egy új szabályozás miatt már beszélgetniük sem szabad.

Ha beszélgetni sem lehet, és csak az a cél, hogy minél több darabszámot gyártsanak le, további problémák lesznek a foglalkoztatásban, miközben egyre nehezebb munkaerőt találni ebben a térségben erre a szakterületre – mondta Székely Tamás. Hozzátette: a dolgozók elégedetlensége abból is látható, hogy nagyon sokan csatlakoztak a szakszervezethez az utóbbi időben.

A szakszervezeti vezető szerint a Continentalban történtekben annak is szerepe van, hogy a kormány milyen példát mutatott.

Amikor a kabinet mindenféle egyeztetés nélkül visz át szabályokat, módosításokat, az visszaüthet vállalati szinten – azt látják ugyanis, hogy nem kell egyeztetés, azt vezetnek be, amit akarnak

– mondta Székely Tamás, vélhetően a Munka törvénykönyvének 2018 végi módosítására utalva, amikor a kormány a szakszervezetekkel való egyeztetés nélkül hozott új szabályozást.Hozzátette: az sem előnyös, hogy míg 2010 előtt csak azok a cégek kaphattak állami támogatást, amelyeknél rendezettek voltak a munkaügyi kapcsolatok, manapság nem így van.

A szakszervezeti elnök végezetül arról beszélt, hogy az egész gyógyszeripar kisebb válságban van, mivel sok gyógyszergyár raktárra termel. Kifejtette: a koronavírus-járvány miatt nagyon sok orvosi kezelés leállt, műtétek maradtak el, sokan otthon maradtak, és a gyógyszerszokások is megváltoztak. Vagyis a piac megrekedt, ami komoly problémát vetít előre a gyógyszeriparban – fogalmazott Székely Tamás.