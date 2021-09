Navracsics Tibor: Sokba kerülhet a következő egy év az uniónak

Sürgősen rendezni kell Magyarország kapcsolatait az Európai Unióval, véli a korábbi uniós biztos és külügyminiszter, Navracsics Tibor. A kormánypárti politikust a lengyelországi Karpaczban rendezett gazdasági fórumon értük el, ahol az európai konzervativizmus kiemelt téma volt. Az Európai Parlament konzervatív közösségéről zajló vitán egyébként fideszes politikus nem is volt jelen, Navracsics Tibor szerint ez a magyar–lengyel rivalizálás része is lehet. A jelenleg a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program megvalósításáért felelős kormánybiztosi címet viselő politikust személyes ambícióiról is kérdeztük.