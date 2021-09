Újabb botrány a brit királyi családban

A vasárnapi brit lapok értesülése nyomán már vizsgálatot is indított a Skót Alapítványokat Felügyelő Hivatal (OSCR) Károly herceg egyik jótékonysági alapítványánál.

A vizsgálat tárgya egy hatszámjegyű összeg, amelyet egy gazdag orosz milliárdos adományozott a Hercegi Alapítványnak,

amelyet csak később utasított vissza annak etikai testülete. A lapok a herceg köszönőlevelét szellőztették meg, amelyben Károly a járványt követően egy személyes találkozót is kilátásba helyezett az orosz mágnással.

Ugyancsak az alapítványhoz köthető botrány lengte be azt is, ahogyan nemrég távozott a vezetője. Michael Fawcett Károly herceg bizalmasa volt, azonban kiderült, hogy évekkel korábban segített egy szaúdi üzletembernek a brit állampolgárság, illetve királyi kitüntetések elnyerésében. A férfi a Brit Birodalom Rendje egyik elismerését kapta. Igaz, előtte másfél millió fontnyi adománnyal támogatta olyan épületek restaurálását, felújítását, amelyek finoman szólva kedvesek Károly herceg szívének.

A mostani botrányban nevesített adomány tavaly tavasszal érkezett az 51 éves Dmitrij Leustól, aki éppen brit állampolgárságot szeretne szerezni. A Hercegi Alapítvány etikai testülete kicsit vizsgálódott, és kiderítette, hogy

a bankárt 2004-ben pénzmosás vétségében találták bűnösnek Oroszországban, bár később ejtették a vádat.

Leus szerint politikai indíttatású boszorkányüldözés áldozata volt. Mivel aggodalmak merültek fel az adomány tisztaságát illetően, végül az etikai testület a pénz elutasításáról döntött, bár az összeg már az alapítvány bankszámláján volt.

Ellentmondásos volt az összeg nagysága is. Egyes források szerint ötszázezer font volt az adomány, ám végül a bankár közvetítői elismerték, hogy százezer fontot adományoztak. Az ügyben azért a skót hivatal vizsgálódik, mert a Hercegi Alapítvány Skóciában van bejegyezve. Értesülések szerint Károly herceg maga nem volt tudatában annak, hogy az adomány eredete körül gondok lehetnek. Egyébként ő maga nem folyik bele a királyi alapítványok ügyeibe személyesen, így csak áttételesen érintett, viszont a botrányról beszámoló újságcímlapok nem örvendeztették meg a királyi családot, amely már egy ideje folyamatos tűzoltásban van a családtagok körüli botrányok hárításával.

Folytatódik a pedofilszexhálózat-per, amelyben András herceg is érintett

Tárgyalás előtti tanúmeghallgatás tart az amerikai szövetségi vádhatóság abban az ügyben, amelyben a yorki herceg is érintett. Az amerikai hatóság hivatalosan is megküldte az iratokat András hercegnek, de azt nem vette át senki. A per eredetileg a szexuális ragadozóként ismertté vált, kiskorúakat exkluzív partijaira felhajtó Jeffrey Epstein ellen indult, akit 2019 nyarán kiskorúak szexkereskedelmének vádjával tartóztatott le az FBI. A milliárdos vállalkozó ellen az volt a vád,hogy többtucatnyi kiskorút ugyanolyan módon használt ki: készpénzzel fizetett nekik egy masszázsért, amely gyorsan szexuális zaklatásba fordult át. A per kezdetén Epstein – zavaros körülmények között – öngyilkos lett a cellájában.

András herceg neve az Epstein elleni nyomozásban először 2019-ben bukkant fel. Majd a nyilvánosság elé állt a most 37 éves Virginia Roberts Giuffre, aki azt állította, hogy 2001-ben és 2002-ben Epstein partijain a herceg többször is megrontotta. A Buckingham-palota végig tagadta a dolgot, később viszont előkerült egy olyan fotó, amelyen András herceg látható Giuffreval. Innentől pedig már gyenge magyarázatnak tűnt a herceg állítása, hogy nem emlékszik a nőre.



Azóta II. Erzsébet egykor kedvenc fia eltűnt a közéletből, meghúzza magát, nem mutatkozik, semmiféle olyan tevékenységet nem végez, amely bármilyen módon is a királyi családhoz köthetné. Olyannyira kerüli a közfigyelmet, hogy lányának, Beatrice hercegnőnek tavalyi esküvőjéről kiadott négy hivatalos fotó egyikén sem látható.

(Borítókép: András és Károly herceg Londonban 2012. június 5-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)