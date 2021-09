Attól tartanak, hogy Orbán Viktor akkor is megőrizné hatalmát, ha veszítene a választásokon

A Fidesz európai parlamenti képviselői számára elfogadhatatlan, hogy a közép-európai térség országaival fennálló vitáit az Európai Bizottság erő alapján, hatalmi szóval akarja rendezni – jelentette ki Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő Strasbourgban, miután Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnöke megtartotta az unió helyzetét értékelő éves beszédét. Deutsch Tamás közölte: az EP fideszes képviselőcsoportja úgy látja, hogy

Az európai parlamenti képviselő szerint „teljesen hazug utópia jelent meg” Ursula von der Leyen beszédében, melyben csupán Európáról, az európai polgárokról, a huszonhét európai uniós ország mindennapjait érintő gondokról és bajokról feledkezett meg. Figyelmeztetett: a bizottsági elnök egyebek mellett sok millió illegális bevándorlót hívott meg az Európai Unióba. Nem az európai határok megvédéséről, nem az illegális menekültáradat megállításáról beszélt, hanem meghívót tolmácsolt a bevándorlóknak – mondta Deutsch Tamás.

Az EP-képviselő szerint Von der Leyen „világosan és egyértelműen kiállt az Európán kívülről pénzelt, agresszív, szexuális genderpropaganda mellett”. Továbbá „teljesen illuzórikus zöld álmodozásról” beszélt, amely olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek a zöld átállás költségeit európaiak millióival akarnák kifizettetni. Ez ellentétes Európa közös érdekeivel, ellentétes az európai gazdaság versenyképességének szempontjaival és a magyar nemzeti érdekekkel is. Magyarország ugyanis azt mondja, hogy azok a nagy szennyező vállalatok fizessék meg a zöld átállás költségeit, amelyek a legnagyobb okozói a klímaváltozásnak – emlékeztetett Deutsch Tamás.

Deli Andor fideszes EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy foglalt állást, hogy Európa erősödne a nyugat-balkáni bővítéssel. Minden eddigi bővítési hullám új energiákat és lendületet hozott Európa számára. A kelet-közép-európai bővítés nem csak Európa belső egységét teremtette meg, hanem globális pozícióját is megerősítette. Ugyanezt hozná a nyugat-balkáni bővítés is, élén Szerbiával, a térség kulcsországával – közölte a vajdasági politikus.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője szerint az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédéből és az arra adott egyetértő reakciókból világossá vált, hogy az Európai Unió még egységesebbé, még együttműködőbbé válik a közeljövőben.

– fogalmazott Ujhelyi István. Hozzátette:

Egyértelműen új korszak kezdődik, az Európai Uniónak láthatóan megjött a bátorsága is ahhoz, hogy konkrét lépéseket tegyen, amikor a demokrácia leépítését látja egy tagállamban.

Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője megkérdezte Didier Reynderst, az igazságügyért felelős uniós biztost, hogy a jogállamisági mechanizmus elindításának első lépését jelenti-e, hogy az Európai Bizottság az elkövetkező hetekben írásbeli megkereséseket küld ki az érintett tagállamoknak olyan tagállami ügyekben, amelyeket korábban a bizottság hangosan kritizált. A kérdés azért fontos, mert – ahogy a képviselő Facebook-bejegyzésében írja –, a bizottság korábban azt rögzítette, addig nem alkalmazza a jogállamisági rendeletet, amíg az Európai Bíróság el nem bírálja, ez pedig eddig még nem történt meg.

Az uniós biztos válasza szerint

Brüsszel behódolást vár el a koronavírus tragédiáját csökkentő pénzügyi segítségért cserébe – írta a Facebookon Varga Judit igazságügyi miniszter.

Az európai embereknek az lenne az érdeke, hogy minél gyorsabban és minél erősebben épüljön vissza a gazdaság. Ehhez képest a helyreállítási alapokat Brüsszel arra használja fel, hogy olyan nemzeti politikákba is beleszóljon, amihez semmi köze. Így fordulhatott elő, hogy a világjárvány alatt nyújtott segítségért cserébe Romániát adóemelésekre, megszorításokra és oktatási liberalizációra kötelezi

– írta a miniszter. Konkrétan nem tért ki az Európai Bizottság elnökének mai értékelő beszédére, amelyben finoman célozva a jogállamisági mechanizmusra, Ursula von der Leyen leszögezte: az uniós költségvetés védelmében hamarosan minden ügyet ki fog vizsgálni az unió a rendelkezésére álló minden eszközzel.

Ami a jogállamiságot illeti, jövő évtől kezdve az Európai Bizottság éves jelentése konkrét ajánlásokat fog tartalmazni a problémák megoldására. Megemlítette, hogy Máltán igazságügyi reform követte az országjelentést, Szlovákiában pedig korrupcióellenes vizsgálatok indultak, mindazonáltal „bizonyos” tagországokban vannak aggasztó fejlemények. Nem mondta ki a nevüket, de az Európai Bizottság elnöke Magyarországra és Lengyelországra utalt.

Varga Judit posztjában hozzátette:

A magyar emberek munkájának köszönhetően gazdaságunk erős, erről pedig még a Financial Times is csodaként számol be. Ezért nálunk Brüsszel nem érhet el megszorításokat!