Novemberben jöhetnek a helyreállítási pénzek, de feltételeket szab az EU

Novemberben hagyhatja jóvá az Európai Bizottság Lengyelország és Magyarország uniós finanszírozású nemzeti helyreállítási terveit, de a jogállamiság tiszteletben tartásával kapcsolatban feltételeket szab – adta hírül a Reuters. A hírügynökség értesülései szerint a testület jövő héten a finn és az észt tervet fogadja el, így a magyar és a lengyel terven kívül már csak a svéd javaslat értékelése marad hátra, Bulgária és Hollandia pedig még nem adott be semmilyen tervet.

A meghosszabbított elbírálási határidő Budapest finanszírozási igényével kapcsolatban csütörtökön lejárt, új időpontot pedig nem tűztek ki. Ezért több szakértő különböző dátumokhoz igyekszik kötni a jóváhagyást.

Mások ezzel összefüggésben arra is figyelmeztetnek, hogy ha az állam- és kormányfők szintjén el akarják kerülni a nyílt vitát, akkor az ügyet a három hét múlva esedékes uniós csúcstalálkozó előtt rendezni kell.

Lengyelország 23 milliárd euró uniós támogatást és 34 milliárd kedvezményes hitelt kaphat, míg Magyarország 7,2 milliárd euró, azaz 2511 milliárd forint támogatásra számíthat a következő években, a magyar kormány hitelfelvétellel nem számol.

A két országot ugyancsak érinti az uniós költségvetés védelme érdekében megalkotott jogállamisági mechanizmus is. Az Európai Bizottság ennek az első eljárásait szeptemberre ígérte, ez azonban nem történt meg. Viszont továbbra is nagy a nyomás az Európai Parlament részéről, sőt perrel is fenyegetnek a mechanizmus aktiválása érdekében.