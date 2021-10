Törölte a YouTube a szexuális zaklatásért elítélt R. Kelly csatornáit

Törölték a YouTube-ról R. Kelly amerikai R&B-énekes csatornáját, akit szeptember végén ítéltek el többrendbeli szexuális visszaélések miatt.

A YouTube a Reutershez eljuttatott közleményében azt írta, hogy elhatárolódnak az énekestől,

ezért törlik mindkét, egyenként több millió követővel csatornáját, az RKellyTV-t és az RKellyVevót is.

A YouTube azt is leszögezte, hogy a jövőben sem fogják engedni neki, hogy felhasználói fiókot nyisson a platformon. Ettől függetlenül a zenéinek listája továbbra is elérhető lesz a YouTube szolgáltatásában, és azok a számai, amelyeket más felhasználók töltöttek fel, továbbra is megmaradhatnak a platformon.

Két afroamerikai nő 2017-ben MuteRKelly néven kampányt indított, hogy az énekes minden egyes dalát vegyék le az összes elérhető platformról, köztük a YouTube-ról, a Spotify-ról, az AppleMusicról és az AmazonMusicról. Ennek megvalósulására egyelőre kevés esély látszik, de a rádiókban például már így is viszonylag ritkán játsszák az előadó dalait.

Az már biztos, hogy az énekesnek minimum tíz évet börtönben kell majd töltenie, de az ügyében végleges ítéletet csak jövő májusban fognak hozni. Az ítélet akár életfogytiglani börtön is lehet.