Senkinek sem kellenek az Iszlám Állam harcosainak özvegyei

Az Iszlám Állam egykori harcosainak családjai zsúfolt menekülttáborokban tengetik mindennapjaikat, annak a halvány reménye nélkül, hogy valaha is visszatérhetnek hazájukba.

Egy újabb próbálkozás irányította ismét a brit közvélemény figyelmét arra a lezáratlan folyamatra, amely azoknak a nőknek a helyzetét érinti, akik évekkel korábban - önszántukból - mentek el az Iszlám Állam által ellenőrzött területekre és csatlakoztak a szélsőségesekhez. Az Iszlám Állam felszámolását követően ezek a nők vagy megözvegyültek, vagy egyszerűen elhagyta őket férjük, akik egytől egyig a dzsihadisták közül kerültek ki. Számukra hozták létre azt a három menekülttábort Szíria észak-keleti csücskében, közel az iraki határhoz, kurd fegyveresek ellenőrizte területen.

A táborokban finoman fogalmazva is nyomorúságosak a körülmények, a nők magukkal vitték gyermekeiket is, így a létszám a több tízezret is elérheti. Az itt élők jelentős része nyugat-európai államban született és onnan indult, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz 5-6 évvel ezelőtt.. Ezeknek az országoknak nagy része a terrorizmus támogatásával vádolta meg távollétükben a nőket, de az Egyesült Királyságban egyszerűen elvették brit állampolgárságukat és visszatérésüket terrorfenyegetésnek tekintik.

Sírva kérem, ne söpörjék kérésünket a szőnyeg alá!

Egy brit nő, Nicole Jack, a BBC-nek nyilatkozva mesélte el, hogy 2015 októberében azért követte férjét és utazott négy gyerekével Szíriába, hogy együtt tartsa a családját. Férje mindenképpen menni akart, egyedül, vagy együtt, neki mindegy volt. Szüleinek azt mondta, hogy Szomáliába költöznek, hogy új életet kezdjenek. Az érkezésüket követő évben férje meghalt egy összecsapásban, majd nem sokkal később hozzáment egy Trinidadból érkezett iszlamista szélsőségeshez.

Azonban ez a viszony nem tartott sokáig, mert a városukat ért légi csapásban meghalt az új férj és Nicole 10 éves fia is. Amikor megkérdezték, hogy mit gondol az Iszlám Állam brutalitásáról, azt mondta, hogy ő nem találkozott ilyesmivel. 12 éves lánya, aki Londonban született, arra panaszkodott, hogy nem láthatja nagyszüleit és szívesebben járna egy normális iskolába, mint abba a hevenyészett iskolasátorba, amit a Save the Children! nemzetközi segélyszervezet működtet az al-Rozs menekülttáborban.

A most 34 éves Nicole az interjúban elmondta: ezekről az özvegyekről és gyerekeikről a brit kormány és a társadalom is elfeledkezett, ezért kéri, hogy ügyüket ne söpörjék a szőnyeg alá, és ne tagadják meg tőlük a valamikori visszatérés lehetőségét.

Az iszlamistákhoz szökött brit tinilány is visszatérne

Ugyanebben a táborban él Shamima Begum is. Ő két barátnőjével Törökországon át szökött be az Iszlám Államba még 15 éves korában. Az egyik barátnője, Kadiza Sultana egy légitámadásban meghalt, a másik, Amira Abase sorsa nem ismert. Shamima az Iszlám Állam összeomlása, a központ, Rakka, elfoglalása után tűnt fel 2019 februárjában az al-rozsi fogolytáborban és akkor derült ki róla, hogy egy holland dzsihadistához ment feleségül. Három gyereke született, de mindannyian korán meghaltak alultápláltság és más betegségek miatt.

Fotó: Londoni rendõrség / MTI / EPA A londoni rendőrség által közzétett, 2015. február 20-án készült felvétel az akkor 15 éves Shamima Begumról a londoni Gatwick repülőtéren

Amikor ez napvilágra került, az akkori brit belügyminiszter azonnal megvonta tőle brit állampolgárságát, mondván, anyja révén egyben bangladesi állampolgár is, így utazzon az ázsiai országba. Érvként az is előkerült, hogy a lány még mindig terror fenyegetést jelent Nagy-Britanniára. Shamima megtámadta a döntést és másodfokon neki adtak igazat. Azonban az ügy végül a legfelső bíróságra került, ahol viszont a minisztérium döntését tartották mérvadónak és ezzel precedenst teremtettek hasonló megvont állampolgársági ügyekhez.

Begum ezután bangladesi állampolgárságért folyamodott, de végül azt is megtagadták tőle.

Nagy kérdés, hogy mi legyen a dzsihadistákhoz menekült nyugat-európaiaknak az Iszlám Államban született gyerekeivel. A Save the Children! szerint a szíriai táborokban élő gyerekek nap mint nap ki vannak téve erőszakos cselekményeknek és fertőzésveszélynek. Az elmúlt években traumák sorát élték át egy háborús övezetben és hosszú távon ők nem érdemelnek büntetést.

Ennek ellenére a londoni kormány nem kommentálta külön Nicole Jack kérését és ügyét, mindössze annyit közöltek, hogy elsődleges fontosságú Nagy-Britannia biztonságát garantálni.

Vannak más megfontolások is Európában

Éppen a héten jelentette be a német és a dán külügyminisztérium, hogy al-Rozsból hazatelepítettek 11 nőt és 37 gyereket. Érkezésük után a német külügyminiszter azt mondta:

a gyerekek nem tehetnek arról, hogy olyan helyzetbe kerületek, amilyenbe kerültek. Mindent meg kell tennünk, hogy normális és biztonságos körülmények között nevelkedjenek a továbbiakban. Az anyák azonban szigorú büntetőeljárásra számíthatnak

- tette hozzá Heiko Maas. Németországba 8 nő és 23 gyerek érkezett. Közülük három nőt érkezésükkor azonnal őrizetbe vettek a frankfurti repülőtéren, terrorszervezettel való együttműködés vádjával. A dán hatóságok is hasonlóan léptek az észak-európai országba visszahozott nők esetében.

