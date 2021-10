Nagyon megijedtek a Balkánon, mert újra rengett a föld

Tomislav Fiket szeizmológus a Horvát Rádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy a rengés epicentruma Prologban, Kamešnica északi lábánál, a Livanjska polje legszélén volt. A rengés erősségét ő is a Richter-skála szerint 4,6-osra becsülte.



A Vecernij című lap jelentése szerint Trilj város lakói az utcára vonultak, de egyelőre nincsenek jelentősebb károk. A lap olvasókat idéz, akik szerint a rengés erősen érezhető volt, és sokáig tartott. Egy trilji asszony azt mondta:

Körülbelül öt másodpercig tartott, hallottuk a poharak remegését. Nem tudom, mikor éreztem ilyen erős földrengést.

Ugyancsak szerda este földmozgást jelentettek Bosznia-Hercegovinából is: ez egy 4,7-es erősségű földmozgás volt. Az epicentruma Banja Luka közelében, 26 kilométeres mélységben lehetett. A horvát sajtó szerint a rengés néhány másodpercig tartott és érezni lehetett Szolin, Omis, Livno, Baska Voda, Kastela, Makarska, Drinovac, Trogir városában is.



Az első jelentések szerint komolyabb károk nincsenek, inkább ijedtségről számoltak be az emberek a hatóságoknak.

Decemberben Horvátország középső részét, beleértve a fővárost, Zágrábot két földrengés is megrázta, az egyik 6,4-es erősségű volt. A földrengésnekhalálos áldozatai is voltak, a horvát kormány pedig több zónát katasztrófa sújtotta területté nyilvánított.



Ha a földrengések kialakulásának okaira, tudományos magyarázatára kiváncsi, olvassa el Tímár Gábor egyetemi tanárnak, az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék vezetőjének korábbi írását az Indexen!