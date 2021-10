Ez most a világ tíz legerősebb útlevele, köztük van a magyar is

2006 óta minden évben összeállítják a Henley Passport Indexet, vagyis azt a listát, amely rangsorolja a Föld 199 országának útleveleit. Ezt úgy csinálják, hogy veszik a világ 227 úti célját, és megvizsgálják, ezek közül melyikbe lehet eljutni vízum nélkül az adott állam útlevelével. Ahová így be lehet lépni, akkor az az úti okmány kap egy pontot, amelyik akkor is jár, ha a határállomáson lehet vízumot váltani, vagy belépési engedélyhez jutni. Nem jár pont, amennyiben szükség van vízumra, vagy hatóságilag igazolt elektronikus vízumra (e-Visa) a bejutáshoz. Az index összeállításához az adatokat a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetségtől (IATA) kapják.

Mivel a pontozásnál több állam is kaphat azonos számú pontot, ezért egy-egy helyre több befutó is lehetséges. Így mindjárt a legerősebb útlevél pozíciójában is, ahol idén Japánt és Szingapúrt találjuk. Esetükben az úti okmányuk 192 helyre enged elvben bejutást vízum nélkül. Ez pedig éppen 166 célállomással több, mint az idei lista utolsó helyén található afgán úti papír, amelynek tulajdonosát csak a világ 26 országába engedik be vízum nélkül.

Tarolnak az európai útlevelek

Európai uniós országok papírjai dominálják a top 10-es listát. A második helyen azért ott van még Dél-Korea, Németországgal fej fej mellett. A harmadik helyre jött be 189 ponttal Luxemburg, Spanyolország, Finnország és Olaszország. A negyedik helyen pedig Ausztria és Dánia található, míg az ötödiken Franciaország, Írország, Hollandia, Portugália és Svédország. A hatodik helyre jött fel Új-Zéland, amely éppen a héten oldotta fel a szigorú karantént, és engedélyezi most már a beutazást a megfelelő oltási igazolvánnyal. Mellette találjuk még Svájcot és Belgiumot.

Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen útlevéllistát minden bizonnyal az angolszász államok vezetik, de míg az amerikai és a brit utazási dokumentumok 2014-ben még tényleg a lista élén voltak, addig mostanra már a hetedik helyre csúsztak vissza, és együtt vannak a cseh, a görög, a máltai és a norvég útlevelekkel.

Ausztrália és Kanada került a nyolcadik helyre, Magyarország a kilencedikre,

míg a tízes lista utolsó helyére berobbant Lengyelország, Litvánia és Szlovákia, mind a hárman 182 ponttal.

A legjobb tíz útlevél 2021-ben:

Japán és Szingapúr (192 úti cél érhető el vele) Dél-Korea, Németország (190) Spanyolország, Luxemburg, Finnország, Olaszország (189) Ausztria, Dánia (188) Franciaország, Írország, Hollandia, Portugália, Svédország (187) Belgium, Svájc, Új-Zéland (186) USA, Egyesült Királyság, Görögország, Csehország, Málta, Norvégia (185) Ausztrália, Kanada (184) Magyarország (183) Lengyelország, Litvánia, Szlovákia (182)

A legvacakabb nyolc útlevél 2021-ben:

109. Észak-Korea (39 úti cél érhető el vele)

110. Nepál és a palesztin területek (37)

111. Szomália (34)

112. Jemen (33)

113. Pakisztán (31)

114. Szíria (29)

115. Irak (28)

116. Afganisztán (26)

Növekvő egyenlőtlenségek

A koronavírus-járvány elmúlt másfél éve teljesen átalakította az utazási szokásokat, az utazások gyakoriságát és ezzel együtt nehezítette a bejutást egyes államokba. A járvány kezdetén bevezetett belépési szigorítások sok helyen megmaradtak. A Henley Passport Index összeállítói arra a következtetésre jutottak, hogy a Föld északi felének gazdag országai a mai napig előszeretettel alkalmazzák a járvány miatti korlátozásokat, hogy csillapítsák a déli féltekéről induló migrációs hullámot.

Christian H. Kaelin, az útlevélindex kiötlője pedig arra figyelmeztet, hogy a szigorításoknak, a határellenőrzések fokozásának, a komolyodó belépési adminisztrációnak hosszú távú negatív hatásai lehetnek. Ha ugyanis ezeket továbbra is alkalmazzák, az azt eredményezheti, hogy a világgazdaság még lassabban talál magára a pandémia okozta sokkból.



