A magyar kormány megpróbálja megszerezni a Budapest Airportot

Újabb ajánlatot tett a magyar kormány a Budapest Airport tulajdonosának.

A Bloomberg szerint a három külföldi partner – amelyek korábban elutasították az ajánlatot – most ügy döntött, hogy tárgyalásokat kezdenek az eladásról, de még mindig nincsenek megelégedve az ajánlott árral.

Az ügyben egyelőre egyik fél sem volt hajlandó megszólalni. A Budapest Airport tulajdonosa, a német AviAlliance nyáron még azt közölte, hogy nem akarja eladni eladni a repteret. Állítása szerint a kormány igyekszik őket több eszközzel is erre bírni, például a fejlesztéseket is akadályozzák és a cég szolgáltatásának minőségét is rendszeresen kritizálják.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy esetleges vásárlással kapcsolatban korábban azt mondta, cél, hogy állami, de legalább magyar tulajdonban legyen a repülőtér. A járványidőszakot leszámítva nyereségesek a repterek, és nemzetbiztonsági szempontok is vannak emögött – fejtette ki.

A Financial Times ezzel egybehangzóan azt írta, hogy a céget azért sem akarják eladni, mert a létesítmény jelentős növekedés előtt áll. Egy szakértő most 4-5,5 milliárd euróra becsüli a cég értékét.