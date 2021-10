Ha a magyar kormány támogatja a felvidéki magyarságot, Szlovákia is kész beszállni

Juraj Šeliga, a szlovák parlament korábbi elnöke és Igor Matovič pénzügyminiszter közös sajtótájékoztatóján is felmerült a magyar kormány határon túli támogatáspolitikájával kapcsolatos vita, amely több szlovák politikus aggodalmát is kiváltotta.

A Körkép cikke szerint a parlament korábbi elnöke újságírók előtt úgy fogalmazott: a kis és közepes gazdák számára nyújtott támogatások a kormányprogram részét képezik, és szerinte a Magyarországról érkező mezőgazdasági támogatások is ezt a célt szolgálják.

Juraj Šeliga azt is megjegyezte, hogy emlékszik még arra, mikor a magyar gazdák a lakhelyüket felvásárló dánok ellen tüntettek, majd hozzátette, hogy Boris Kollár szlovák házelnök legutóbbi, magyar partnereivel történő találkozóján is hangsúlyozta:



amíg a Duna alkotja a szlovák-magyar határt, és amennyiben ez így is marad, a két ország kapcsolata nagyon jó lesz.

Igor Matovič elmondta, hogy Magyarország 15 millió euró értékben végez fejlesztéseket Szlovákiában, amivel támogatja a dél-szlovákiai magyarokat, ez pedig szerinte nem tabu.

Tudunk róla. EU tagországok vagyunk. Van, ami ellen tudunk védekezni, és van, ami ellen nem. Mondtam Orbánnak és Szijjártónak is, hogy ha fejleszteni akarnak bármit Szlovákiában, csináljuk azt közösen. Ha van 15 millió eurójuk Dél-Szlovákiába, szóljanak. Hozzátesszük mi is a magunk 15 millióját. Megduplázzuk az összeget, és elégedettek lesznek a szlovákiai magyarok. Nem fogják magukat másodrendű állampolgárnak érezni, mint azt a korábbi kormányok alatt érezhették

– válaszolta egy újságírói kérdésre Matovič. Hozzátette: a szlovák diplomáciának inkább csendben, diplomatikus módon kellene megoldania ezeket a kérdéseket, és nem úgy, hogy nemzetiségi feszültséget kelt.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Ivan Korčok szlovák külügyminiszter csütörtökön jogszabályi változásokat kezdeményezett a külföldiek ingatlanvásárlásával kapcsolatban. A tárcavezető kedden, Szijjártó Péter magyar külügyminiszter látogatása alatt kifogásolta, hogy csak a sajtóból értesültek arról, hogy a magyar kormány épületeket vásárolt Kassán, és létrehozott egy olyan pénzalapot, amelyből a szomszédos országokban akarnak mezőgazdasági földterületeket felvásárolni.

Ivan Korčok ezzel összefüggésben Ján Mrvával, a kataszteri hivatal elnökével is tárgyalt már. Mrva a napokban utasítja valamennyi kataszteri hivatalt, hogy október 15-től tájékoztassák az illetékes állami hatóságokat, köztük a külügyminisztériumot is, ha külföldi tulajdonjogot jegyeznek be Szlovákia területén lévő ingatlanra.