Mégsem íjjal és nyílvesszővel gyilkolt az ámokfutó Norvégiában

A norvég rendőrség hétfőn közölte, hogy a múlt héten, a norvégiai Kongsbergben történt merénylet áldozatait – az eddigi feltételezéssel szemben – nem íjjal és nyílvesszővel ölte meg a 37 éves gyanúsított.

A rendőrség szerint ez a feltételezés azért merült fel, mert a férfit több szemtanú is íjjal és nyílvesszővel látta mászkálni a támadás idején. Most viszont azt közölték, hogy bár az íjat valóban bevetette az ámokfutó,

az áldozatokat nem ezzel ölte meg.

A rendőrség szerint a gyilkosságok színhelyén a férfinál már nem is volt ott ez a fegyver. A történtek után azonban több szúrófegyvert is elvettek tőle, és most arra gyanakszanak, hogy ezekkel ölte meg áldozatait.

VOLT, AKIT A SAJÁT OTTHONÁBAN, MÁSOKAT PEDIG AZ UTCÁN GYILKOLT MEg.

A 37 éves gyanúsítottat, a dán Espen Andersen Braathent egyelőre 4 hétre vették őrizetbe. Időközben a férfivel szemben felhozott vádpontok is bővültek, ugyanis a korábban említett öt rendbeli gyilkosság mellett most már három rendbeli gyilkossági kísérlettel is vádolják.

A rendőrség hétfőn továbbra is azt valószínűsítette, hogy a támadás nem terrorcselekmény volt, hanem a férfi elmeállapotára lehet visszavezetni, amelyet vizsgálnak jelenleg is.