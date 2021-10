Ítéletidő tombolt Németországban, halálos áldozatot is követeltek a viharok

Egy halálos áldozatot követelt Németországban a heves széllel és esővel érkezett első nagy őszi viharfront, ami a károk mellett közlekedési fennakadásokat is okozott – adta hírül az MTI. A helyenként orkánerejű, az óránkénti 110 kilométert is meghaladó sebességgel lecsapó vihar csütörtökön érte el a tetőpontját, a mentőknek és a tűzoltóknak a keletkezett károk miatt még pénteken is sok munkájuk volt.

A Brandenburg tartományi Templin térségében egy mozdonyvezető vesztette életét, amikor egyik kollégájával a szerelvény előtti pályaszakaszt tisztította, melyet elleptek a leszakadt gallyak. A mozdonyvezetőre ekkor zuhant rá egy vastag faág. Az eset után kórházba szállították, péntek reggel azonban belehalt sérüléseibe.

A mostani felfordulást az Ignatz és a Hendrik nevű front okozta. Az egymás után érkezett frontok révén a vihar amiatt különösen veszélyes, mert a fák még nem hullatták le lombjukat, ezért a szél a levelek miatt nagy felületbe képes belekapaszkodni.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy egy jelentős viharciklon söpör végig Európában.