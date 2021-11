Megszülte, majd a fagyasztóba tette újszülött kisbabáját egy magyar nő Németországban. A lipcsei rendőrség őrizetbe vette a 32 éves anyát és 23 éves párját is. Azzal gyanúsítják őket, hogy miután a nő az otthonukban megszülte a gyereket, meggyilkolták. A pár szintén magyar lakótársa vette észre, hogy a fürdőszoba tele van vérrel, ő volt az is, aki megtalálta a fagyasztóban a kisfiú holttestét – számolt be a Tények.

A nőnek a barátja, a gyermek apja segíthetett a szülésben. A lipcsei rendőrség annyit közölt, hogy néhány nappal ezelőtt egy gyerek élve született, majd ezután gyilkosság áldozata lett Wurzenben. Egy 32 éves nőt és egy 23 éves férfit őrizetbe vettek, és már az is bebizonyosodott róluk, hogy ők a gyermek szülei.

Egy kriminálpszichológus szerint a szülők úgy tekinthettek kisbabájukra, mintha a saját tulajdonuk lenne.

Valami életminőségbeli romlásra számítottak, és ezért áldozták fel az újszülöttet

– mondta el Végh József kriminálpszichológus.