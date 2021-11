Emmanuel Macron: Franciaország kész segíteni a lengyeleknek a migrációs válságban

Szolidaritásáról biztosította Emmanuel Macron Lengyelországot a keleti határán kialakult migrációs helyzet miatt.

A francia államfő szerdán fogadta hivatalában Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnököt. A francia elnöki hivatal Macron megerősítette hazája szolidaritását Lengyelországgal a keleti határán kialakult destabilizáció miatt. A francia elnök azt mondta:

Franciaország kész a helyszínen támogatást nyújtani mindannyiunk biztonságának érdekében, és sürgősnek tartja az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) közreműködésének megerősítését a határon tapasztalható humanitárius problémák orvoslására.

A közlemény szerint a francia elnök azt is megerősítette, hogy európai partnereivel együtt továbbra is nyomás alatt kívánja tartani Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt annak érdekében, hogy fejezze be a migránsok felhasználását politikai célokra. Emmanuel Macron a tájékoztatás szerint annak érdekében is szót emelt lengyel kollégájánál, hogy a határ lengyel oldaláról a média szabadon tudósíthasson.

Az Elysée-palota közleménye szerint a két ország vezetője a jogállamiság lengyelországi helyzetéről is egyeztetett.

A köztársasági elnök emlékeztetett az aggodalmaira e kérdésben, és arra a kérte a lengyel kormányt, hogy találjon olyan megoldást, amely óvja az Európai Unió alapértékeit

– áll a közleményben.

