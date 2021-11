Az ausztriai korlátozások miatt megjelentek az illegális iskolák

Ausztriában 7500 tanuló van bejelentve otthoni oktatásra, ez háromszor több, mint az elmúlt években – derül ki a Die Presse cikkéből.

Az illetékes hatóságok szerint a járványügyi intézkedések – így a kötelező tesztelés és maszkviselés – elleni tiltakozásul veszik ki többen a gyereküket az iskolából.

Tirolban három privát tanulócsoportot jelentettek a hatóságoknak, a működtetők motivációja a közoktatással és az ottani intézkedésekkel való elégedetlenség.

Hasonló ügyben történt feljelentés Karintia tartományban is: szeptemberben felfedeztek egy illegális iskolát, amelyet egy lakóházban működtettek a koronavírus-intézkedéseket ellenzők. Az iskolában tíz, hat és tizennégy év közötti gyerekeket tanítottak. Hasonló esetekről számoltak be a többi tartományban is, egyedül a főváros, Bécs kivétel.

A lapnak nyilatkozó oktatási tisztségviselők szerint nehéz felderíteni az ilyen eseteket, mert ritkán lehet felmutatni konkrét bizonyítékot, hogy valóban illegális iskolát működtetnek. Már csak azért is, mert a kisebb településeken a szomszédok nem szívesen jelentik a gyanújukat a hatóságoknak, különösen akkor, ha nem látják úgy, hogy a gyerekek veszélynek lennének kitéve.

A Die Presse megjegyezte, korábban úgy jósolták, lesz egy boom az illegális iskolák körében a koronavírus elleni szigorú intézkedések miatt, ám a számok tükrében ez elmaradt.

A lapnak nyilatkozó szakértő megjegyezte: nem feltétlenül akkor jár jobban egy gyerek, ha tényleg a saját szülei tanítják otthon, nem pedig ilyen tanulócsoportba járatják. Utóbbi esetben ugyan ki lehet téve „problémás ideológiáknak”, ugyanakkor ha kizárólag otthon van, elmagányosodhat vagy magára maradhat a tanulással.

A cikkből az is kiderül, hogy az elmúlt hónapokban fokozatosan elkezdtek visszatérni az iskolából kivett gyerekek.

(Borítókép: Iskolás gyerekek sétálnak Ausztriában 2020. október 15-én. Fotó: Barbara Gindl / APA / AFP)