Boszniai szerb elnök: Nem azért választottak meg, hogy gyáva legyek

Nem szeretné szétrobbantani az országot, de ha a Nyugat beavatkozik, akkor ő számíthat a „barátai” (köztük vélhetően Kína és Oroszország) támogatására – ezt mondta Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke a The Guardiannek.

Az utóbbi hónapokban kiéleződött a konfliktus a bosnyákok és a boszniai szerbek közt. Egy november eleji ENSZ-jelentésben például már az állt, hogy polgárháború és szétesés fenyegeti az országot, mivel a szerbek ki akarnak vonulni a közös haderőből és az utóbbi időben számos fenyegető üzenetet fogalmaztak meg a bosnyákokkal szemben. Az ENSZ Biztonsági tanácsa nem sokkal később meg is hosszabbította a helyi békefenntartók mandátumát.

Nem hiszem, hogy én lennék a rosszfiú. Szerintem nagyon is realista vagyok

– mondta most Dodik azokkal a véleményekkel kapcsolatban, amelyek szerint a cselekedetei háborúhoz vezethetnek a térségben. Hozzátette: nem fogja hagyni, hogy a londoni, washingtoni, berlini és brüsszeli reakciók megbénítsák őt, nem tart a nyugati szankcióktól.

Nem azért választottak meg, hogy gyáva legyek

– szögezte le, majd hozzátette: az EU részéről érkező szankciók mindössze arra kényszeríthetik rá, hogy a kínaiak befektetési ajánlatait fogadja el. Dodik ezt követően utalt arra is, hogy hamarosan személyesen is találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel mindig nagyon szívesen egyeztet.

Amikor Putyinhoz megyek, akkor ő nem követelésekkel fogad, hanem egyszerűen megkérdezi: miben segíthetek?

– mondta, hozzátéve: eddig még sosem csalódott az orosz elnökben és ugyanez igaz Hszi-Csin-ping kínai elnökre, aki szintén segítőkészségéről biztosította őt eddigi találkozóikon.

Dodik azt is leszögezte, hogy továbbra is tiszteletben tartja az 1995-ben a bosnyákok és szerbek közt kötött Daytoni Békeszerződést, de azt nem szeretné, hogy „senki által meg nem választott külföldiek” új törvényeket erőltessenek rájuk. Szerinte Christian Schmidt, a nemzetközi közösség boszniai főképviselője és az Európai Bíróság által Boszniában kinevezett három alkotmánybíró felelős azért, hogy kiéleződött most konfliktus.

Úgy cselekszenek, mint egy bűnszövetkezet és nem tartják tiszteletben az alkotmányos megállapodást

– vélte, majd azt is leszögezte, hogy a „barátai” a segítségére sietnek majd, ha a NATO erői beavatkoznak a térségben. Mindeközben Dodik egy „rosszul sikerült” viccnek nevezte azt az október 14-i kijelentését, amikor azt mondta: körbe fogják venni a laktanyákat és arra fognak kényszeríteni minden bosnyák katonák, hogy hagyja el a boszniai Szerb Köztársaság területét.

Dodik azt is megerősítette, hogy a fenti nézeteltérések ellenére továbbra is támogatja az ország EU-hoz való csatlakozását. Ezzel kapcsolatban beszámolt arról, hogy Várhelyi Olivérrel, az Európai Unió bővítéséért felelős biztossal háromszor is találkozott a múlt héten, aki viszont arra figyelmeztette őt, hogy jelentős uniós forrásokat – mintegy másfél millió eurót – vonhatnak meg tőlük a közelmúltban történt fejlemények miatt.

Mindeközben felajánlottak néhány uniós programot a számunkra, ezt értékeljük. De ha azt akarják, hogy közeledjünk egymáshoz, akkor fel kéne hagyniuk azzal, hogy feltételeket szabnak nekem

– mondta a boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

(via The Guardian)