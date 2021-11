Rajtaütöttek a magyar lélegeztetőgépekkel kereskedő vállalkozón

Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt vizsgálatot tartottak a maláj hatóságok a Vinod Sekhar maláj milliárdos vállalkozó érdekeltségébe tartozó Petra Group irodáiban.

Vinod Sekharról a magyar lélegeztetőgépek beszerzésében is szerepet játszott. Idén augusztusban derült ki, hogy a milliárdos magánrepülőgépet és luxusjachtot is vásárolt nem sokkal azután, hogy 6258 lélegeztetőgépet szállított le Magyarországnak a magyar kormány által kifizetett legmagasabb áron. Tompos Márton, a Momentum politikusa ezzel kapcsolatban a Miniszterelnökséget, az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Külügyminisztériumot is felkereste, de nem kapott választ arra, hogy pontosan miért kellett bevonni a sokak által szélhámosnak tartott maláj üzletembert a lélegeztetőgép-beszerzésbe.

Most ugyancsak Tompos Márton közölte, hogy a hatóságok házkutatást tartottak Vinod Sekhar cégénél. A rajtaütést – amelyről csak most adtak hírt a hatóságok – több hónapnyi nyomozást követően hajtották végre körülbelül két héttel ezelőtt, mikor Vinod Sekhar épp külföldön tartózkodott.

Vinod Sekhart a hatóságok több száz millió maláj ringgitre kiterjedő adócsalással, pénzmosással gyanúsítják (egy maláj ringgit 77 forintnak felel meg). A Kuala Lumpurban tartott razzián több nyomozóiroda vett részt közösen, és eszközöket, dokumentumokat foglaltak le.

A járvány elején több mint 300 milliárd forintért megvásárolt 16 ezer lélegeztetőgép jelentős része a raktárakban pihen, tárolásuk havi 50 millió forintba kerül. A gépek egy részét más államoknak ajándékozta el Magyarország.

(via Malaysia Now)