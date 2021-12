Este 9-kor kezdődő műsora általában az atlantai hírtelevízió legnézettebb adása. A műsorvezető a tévénél maradt, noha bátyja ellen szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádakat sorakoztattak fel, amelyek után Andrew Cuomo augusztusban lemondott.

Az ügyészség által nyilvánosságra hozott új dokumentumokból azonban kiderült, hogy Chris Cuomo, a veterán újságíró a korábban ismertnél sokkal szorosabban vett részt fivére védelmének alakításában – jelentette maga a CNN.

„A New York-i főügyészség olyan átiratokat és bizonyítékokat tett közzé, amelyek új megvilágításba helyezik Chris Cuomo részvételét bátyja védelmében” – közölte a CNN szóvivője, aki szerint a dokumentumok, amelyek tartalmába a nyilvánosságra hozatal előtt a cég nem volt beavatva, komoly kérdéseket vetnek fel.

„Amikor Chris beismerte, hogy szabályainkat megszegve tanácsot adott testvére stábjának, ezt nyilvánosan elismertük” – folytatta a szóvivő. Ugyanakkor a munkáltató értékelte egyedülálló helyzetét, és tisztában volt azzal, hogy a családot a munkával szemben elsőbbség illeti.

A közzétett dokumentumok azonban arra utalnak, hogy az ismertnél nagyobb mértékben vett részt bátyja védelmében – magyarázta a szóvivő, következésképpen pedig Chris Cuomót – további értékelésig – határozatlan időre felfüggesztették.

A szóvivő további részleteket nem árult el, de elképzelhető, hogy műsorvezető kényszerpihenője hetekig is elhúzódhat.

Ő maga nem volt hajlandó nyilatkozni, de később egy rádióműsorban beszélt a felfüggesztéséről.

„Még kimondani is fáj. Kínos – mondta a SiriusXM adásában. – De megértem.”

Hozzátette: tartózkodni fog attól, hogy a továbbiakban beszéljen az ügyről.

A felfüggesztésre éles bírálatok után került sor. Sokak szerint ugyanis Cuomo megsértette a széles körben elfogadott újságírói normákat.

Charlotte Bennett, Andrew Cuomo lemondott kormányzó egykori asszisztense, aki februárban szexuális zaklatással vádolta meg volt főnökét, „haladéktalan lépésekre” szólította fel a CNN-t.

„Bármilyen lépés, ami nem jár Chris Cuomo kirúgásával, egy olyan csatorna tükre, amelyből hiányzik az erkölcs és a gerinc” – írta a nő a Twitteren.

My response, following yesterday's news. @CNN, it's time to do the right thing. https://t.co/RuDbnrW7fC pic.twitter.com/DIgepzO5bW