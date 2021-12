Már az utazás előtt is kötelező lesz tesztet készíteni a briteknél

Keddtől kezdve már az utazás előtt is kötelező tesztet kell készítenie minden utasnak, aki az Egyesült Királyságba beutazik – jelentette be szombat este Sajid Javid brit egészségügyi miniszter.

Az eddigi szabályozás szerint csak az országba való érkezés után, legkésőbb 48 óra múlva kellett tesztet készíteniük az embereknek. Addig karanténba kellett vonulniuk, és ha pozitív lett, akkor azután is ott maradtak. Ez az előírás mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy be van-e oltva vagy sem.

Az új rendelkezés szerint azonban már az utazás előtt is kötelező lesz a tesztelés (ez utóbbi is mindenkire kiterjed, védettségtől függetlenül). A szabályozás értelmében az utazás előtt maximum 48 órával készült negatív tesztre lesz szükség. A döntést az egészségügyi miniszter azzal indokolta, hogy igyekeznek gátat szabni a Dél-Afrikában megjelent omikron-variáns terjedésének.

A brit hatóságok ezen kívül Nigériát is vörös listára helyezték, vagyis a többi, dél-afrikai állammal együtt onnan is korlátozták a beutazást. Mindezt az indokolja, hogy abban az országban is egyre több omikronos fertőzöttet találtak, és volt már rá példa, hogy Nigériából érkező turisták vitték be egy másik államba az új vírusvariánst.

A legfrissebb adatok szerint a briteknél már 160 fertőzöttnél mutatták ki az omikron-variáns jelenlétét, vagyis a vírus közösségi terjedése megkezdődött az országban.

(The Guardian)