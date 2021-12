Ausztriában vasárnap feloldják a zárlatot, az oltatlanokat korlátozzák

A hétfőn beiktatott új kancellár, Karl Nehammer jelentette be, hogy a kormány szerdán ül össze az osztrák tartományok vezetőivel. Arról fognak dönteni, milyen további lépések szükségesek a járványhullám kordában tartásához, illetve miként lehetne tovább csökkenteni az esetszámot.

A november 22-én bevezetett szigorú lezárásoknak köszönhetően az akkori, 100 ezer lakosra vetített hétnapos átlag napi 1100-as fertőzöttszáma mostanra 500 körülire csökkent, viszont továbbra is a túlterhelés határán vannak a sürgősségi ágyak a kórházakban. A karantén elrendelésével együtt növelni szerették volna az oltottságot, amely az egyik legalacsonyabb a nyugat-európai országok között.

Az osztrák kancellár szerint szó van a kisebb boltok és a fodrászatok kinyitásáról. Karl Nehammer hozzátette azt is, hogy bizonyos szigorítások, előírások továbbra is megmaradnak a szállodák és éttermek esetében, illetve a tartományi vezetők maguk dönthetnek, hogy helyben elrendelnek-e további intézkedéseket. A bécsi önkormányzat jelezte, hogy hétfőtől kinyithatnak a boltok, és elindulhatnak a szolgáltatások, de kizárólag az oltottak számára. Bizonyos zárt terek megnyitásával – éttermek, szállodák esetében – azonban még egy hetet várnak.

Az országban egyébként februártól mindenki számára kötelező lesz az oltás, és aki ezt nem tartja be, azt keményen megbüntetik.

Ausztria egyébként éppen akkor határoz a lazításról, amikor számos más európai állam a szigorítás mellett dönt. Franciaországban hétfőtől négy héten át zárva lesznek az éjszakai bárok, és az omikron-variáns megjelenése amúgy is általánosságban visszavetette az utazási kedvet. Lengyelországban mától ismét online oktatásra álltak át, és már most jelezték a hatóságok, hogy meghosszabbítják a téli szünetet. Ezzel együtt kötelezővé tették az oltást a lengyel tanárok és az egészségügyben dolgozók számára is.

(Borítókép: Akos Stiller / Bloomberg / Getty Images)