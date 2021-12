A német szövetségi törvényhozás szerda reggeli ülésén megválasztották Németország új kancellárját. A szeptember 26-i parlamenti választáson győztes szociáldemokraták politikusa, Olaf Scholz 395 voksot kapott a 707 szavazatból. Minimálisan 369-re volt szüksége ahhoz, hogy Európa vezető gazdasági hatalmának az első embere lehessen. Egy hárompárti koalíció áll mögötte, amely a saját pártján kívül a szabaddemokratákból (FDP) és a Zöldekből áll 416 képviselővel az összesen 736 fős törvényhozásban, és aránylag kényelmes, 56,5 százalékos parlamenti többséggel kormányozhat.

Olaf Scholz délben, a miniszterei délután fél kettő után öt perccel teszik le a hivatali esküt.

Olaf Scholznak – írja a Politico – az elsők között a Zöldek gratuláltak a szavazás után, ökölpacsit kapott Robert Habecktől, Annalena Baerbocktól és Claudia Rothtól is. Mindhármuk miniszteri szék várományosa, Robert Habeck a gazdasági és klímavédelmi tárcát kapja az alkancellársághoz, Annalena Baerbock külügyminiszter lesz, Claudia Roth a kultúráért felel majd tárcavezetőként.

Olaf Scholz a gratulációk után elszelelt átvenni a kinevezését Frank-Walter Steinmeier államfőtől. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke a Twitteren kívánt szerencsét neki Németország vezetéséhez.

Herzliche Gratulation @OlafScholz zur Wahl zum deutschen Bundeskanzler!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Regierung viel Erfolg und eine glückliche Hand für die Bewältigung der großen Aufgaben, die in Deutschland und Europa anstehen.

Das @Europarl_DE freut sich auf die Zusammenarbeit! — David Sassoli (@EP_President) December 8, 2021

Később tweetelt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, volt német védelmi miniszter és Emmanuel Macron francia elnök is, aki elbúcsúzott a távozó Angela Merkeltől, és emlékeztette az új német kancellárt, hogy pénteken már találkoznak is.

Cher @OlafScholz, la suite, nous l'écrirons ensemble. Pour les Français, pour les Allemands, pour les Européens. À vendredi ! Das nächste Kapitel werden wir zusammen schreiben. Für die Franzosen, für die Deutschen, für die Europäer. Wir sehen uns am Freitag! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2021

Maga Olaf Scholz némi szarkazmussal korábban csak annyit írt: „Igent mondtam.”

Kegyelmi időszakot az új német kormány nem kap, Lars Klingbeil SPD-főtitkár – áll a Der Spiegel élő hírfolyamában – ki is mondta, hogy a Scholz-kormány tárcavezetőinek azonnal bele kell vágniuk. Az első feladat nyilván a koronavírus-járvány megfékezése, Olaf Scholz a maga részéről azt is támogatja, hogy mindenki számára kötelezővé tegyék az oltást.

A második feladat Hubertus Heil munkaügyi miniszter szerint az SPD kampányígéretének a valóra váltása, a 12 euró per órás minimálbér bevezetése lesz. Ezt több lépcsőben érik el, a jelenlegi 9,60 euró per óráról 2022. január 1-én 9,82 euró per órára, 2022. július 1-én 10,45 euró per órára nő majd.

Az ülés kezdetén a távozó kancellár, a posztján rekorder kereszténydemokrata Angela Merkelt vastaps búcsúztatta, csak a szélsőjobboldali AfD politikusai nem álltak fel a tiszteletére.

(Borítókép: Bärbel Bas, a német szövetségi parlament, a Bundestag elnöke [középen pirosban] beszédet mond Olaf Scholznak, a Német Szociáldemokrata Párt [SPD] kancellárjelöltjének megválasztása előtt a Bundestag berlini üléstermében 2021. december 8-án. Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AP / MTI)