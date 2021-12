Az oltásellenes aktivista buliján kérték arra az embereket, hogy oltassák be magukat

Az egyik legismertebb oltásellenesek aktivista, Robert F. Kennedy Jr. egyik partiján arra kérték nemrég a vendégeket, hogy adassák be maguknak a vakcinát.

Robert F. Kennedy Jr. az 1968-ban meggyilkolt Robert F Kennedy amerikai szenátor fia, illetve a korábban ugyancsak meggyilkolt amerikai elnök unokaöccse. Az ifjabbik Kennedy az utóbbi időben az oltásellenes mozgalom egyik leghangosabb vezetőjévé lépett elő. Emiatt nemrég a YouTube-on is letörölték a csatornáját, mivel a videóiban különféle konteókat terjesztett az oltásról.

Ilyen előzmények után meglepő lehet, hogy nemrég az egyik, általa szervezett partin arra biztatták a meghívottakat, hogy oltassák be, vagy teszteltessék magukat.

Nem mindig én vagyok a főnök a háznál

– ezzel magyarázta utóbb a dolgot Kennedy, hozzátéve, hogy felesége, Cheryl Hines színésznő kérte a résztvevőket arra, hogy vegyék fel az oltást. Azt is elmondta, hogy a rendezvény előtt ennek megfelelően ellenőrizték, hogy a résztvevők be vannak-e oltva vagy van-e legalább negatív tesztjük. Cheryl Hines nem nyilatkozott az esetről.

A 67 éves Kennedy Jr. egyébként környezetvédelmi kérdésekben is gyakran kampányol, most viszont sokan a koronavírushoz kapcsolódó dezinformációs kampány egyik legkártékonyabb alakjának tartják őt az Egyesült Államokban. Az általa alapított gyermekvédelmi szervezet, a CHD rendszeresen arra bíztatja az embereket, hogy ne vegyék fel az oltást, amivel – szakértők szerint – sokakat veszélynek tesznek ki. Saját testvére, Kerry Kennedy emberi jogi aktivista is hasonlóan vélekedett például a tevékenységéről. „Imádom Bobbyt. De ebben a kérdésben nagyon nagyot téved és rendkívül veszélyes az, amit képvisel” – nyilatkozta.

(via The Guardian)