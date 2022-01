Életfogytiglanit kapott a meleg kannibál

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy 42 éves berlini tanárt, aki kannibalizmusa miatt meggyilkolt egy 43 éves autószerelőt.

A bíróság pénteken kihirdetett ítéletében a gyilkosság indítékaként azt nevezte meg, hogy a férfi „ki akarta élni a kannibalizmusát”. Bár a bíróknak nem szokása minősíteni az elítélteket és viselkedésüket, ezt most az ítélet kihirdetője sem tudta megállni.

Amit ön tett, az egyszerűen embertelen

– fogalmazott az ítélethirdetéskor a bíró.

A gyilkosság még 2020 szeptemberében történt. A Stefan R. néven azonosított férfi egy társkereső oldalon ismerkedett meg áldozatával, akit aztán a saját lakására hívott szexelni. Itt meggyilkolta az áldozatot és feldarabolta a testét, a maradványokat utóbb Berlin különböző városrészeiben és a környező erdőkben találták meg.

A bíróság szerint a tettesben fokozatosan érlelődhetett a gyilkosság és a kannibalizmus elkövetésének gondolata. A nyomozók erre abból következetettek, hogy a a férfi online, kannibalizmusról író oldalakat és fórumokat is meglátogatott a tett elkövetése előtt. Az ügyészek azt is rögzítették a vádiratban, hogy a kannibál az áldozat nemi szerveit is levágta.

A testület az ítélethozatalkor azt is rögzítette, hogy a gyilkos „különösen súlyos” tettet követett el és ezért – más esetekkel ellentétben – még 15 évnyi börtönbüntetés letöltése után sem merülhet fel az, hogy feltételesen szabadlábra bocsátják őt.

A vádlott az eljárás során tagadta bűnösségét. Azt állította, hogy a áldozatot holtan találta a díványon azután, hogy nála töltötte az éjszakát, a rendőröket és a mentőket pedig azért nem értesítette, „mert akkor kiderült volna, hogy meleg”. Emiatt a védelem a férfi felmentését kérte az eljárás alatt.

Németországban nem ez az első kannibalizmushoz kötődő gyilkosság. 2006-ban Armin Meiwes esetére figyelt fel a nemzetközi sajtó, aki szintén egy online társkeresőn találkozott áldozatával. Ő most ugyancsak életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Esetéről egyébként egy könyv is megjelent, de ezt betiltották Németországban.

2013-ban pedig egy német rendőrt ítéltek el kannibalizmussal összekötött gyilkosság miatt, aki ugyancsak egy online, kannibalizmushoz kötődő fórumon ismerkedett össze áldozatával. Ebben az esetben a leginkább morbid talán az volt, hogy utóbb a tettes és az áldozat internetes üzenetváltásának rekonstruálásából kiderült: mindkettejüknek bizarr, kannibalizmussal kapcsolatos vágyálmai voltak és az áldozat arról fantáziált, hogy megölik és megeszik őt.

A vádlott védője ennek nyomán azt próbálta bizonyítani, hogy az áldozat szántszándékkal ment a halálba, és a mészárlás folyamatának „bármely pillanatban" véget vethetett volna a dolognak, akarja. Ennek ellenére végül a rendőrt elítélték a bírók, ő azonban életfogytiglani helyett mindössze nyolc és fél éves börtönbüntetést kapott.

