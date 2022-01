Megdőlhet a vád a világ egyik legismertebb eltűnési ügyében

Újabb fejlemények vannak a világ egyik legismertebb eltűnési ügyében, amellyel kapcsolatban már közel 15 éve tart a nyomozás. Az ügy fő gyanúsítottja, Christian B. ellen májusban emeltek vádat, ami jelenleg összedőlni látszik, mivel kiderült:

a gyanúsítottnak alibije van az elrablás időpontjára.

A Sun azt írja, a surrey-i rendőrség nyomozója, Mark Williams-Thomas által vezetett vizsgálat szerint új tanúkra bukkantak, ami alapján arra a következtetésre jutottak, hogy Christian B. nem rabolhatta el Madeleine-t. Mint írják, a férfi akkor félórányira volt az eset helyszínétől.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az akkor négyéves Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek által látogatott, Ocean Club nevű üdülőközpontjában tűnt el 2007 májusában, néhány nappal a negyedik születésnapja előtt. A szőke kislány – két kisebb testvérével – a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében baráti társasággal vacsoráztak.

A jelenleg is börtönben lévő, többszörösen büntetett előéletű Christian B. 1995 és 2007 között azon a portugál településen, Praia da Luzban élt, ahonnan a brit kislány eltűnt. A szexuális zaklatásért korábban már elítélt férfi hotelszobákba tört be éjszakánként, így az is elképzelhető, hogy a McCann család apartmanjából is az értékeket akarta megszerezni, amikor észrevette a szobában alvó gyermeket.

A három gyerek azon az éjszakán felnőtt felügyelet nélkül volt a hotelszobában, szüleik a gyerekekre minden órában ránéztek. Az anya, Kate McCann este tízkor vette észre, hogy Maddie már nincs a szobában.

Az ügyben korábban a szülőket is gyanúsítottként tartották számon, az egyik elmélet szerint ugyanis a gyermeket az édesanyja és az édesapja véletlenül megölte, majd eltüntette a holttestet. A bizonyítékok azonban ennek az elméletnek a bizonyítására nem voltak elég meggyőzőek.