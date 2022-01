Még Fülöp herceg temetése előtt is buliztak Boris Johnson hivatalában

Két partit is tartottak a brit miniszterelnöki hivatalban, a Downing Street 10-ben a Fülöp herceg temetése előtti éjszakán. A miniszterelnöki hivatal bocsánatot kért a királynőtől a tiszteletlenség miatt.

A miniszterelnöki hivatalban tartott partikról a The Telegraph számolt be először. Elmondásuk szerint április 16-án, a Fülöp herceg temetése előtti napon két összejövetel is volt a Downing Streeten, amelyek egészen a hajnali órákig eltartottak.

Boris Johnson miniszterelnök egyik bulin sem vett részt, azonban ettől függetlenül kínos helyzetbe került, ráadásul nem először. Ugyanis az utóbbi hónapokban több olyan, a hivatalban tartott buliról is fotók láttak napvilágot, amelyeket a karanténidőszakban tartottak (holott akkor tilos volt az efféle összejövetelek megrendezése).

Igaz ez a Fülöp herceg temetése előtti két bulira is, ráadásul ezek még annyival kínosabbak, hogy a herceg halála után nemzeti gyászidőszak lépett életbe az Egyesült Királyságban, amely egészen a temetéséig tartott.

A miniszterelnök szóvivője már reagált is a sajtóhírekre, és azt mondta:

Nagyon sajnálatos, hogy ezekre az összejövetelekre sor került.

Ezen kívül közölte, hogy a miniszterelnöki hivatal egy hivatalos levélben kért bocsánatot az összejövetel miatt a királynőtől.

Az ellenzékben lévő Munkáspárt vezetője, Sir Keir Starmer lemondásra szólította fel a miniszterelnököt. Álláspontja szerint Boris Johnson ezzel és az ehhez hasonló összejövetelekkel megfosztja a méltóságától a miniszterelnöki hivatalt.

A miniszterelnöknek nemcsak egy bocsánatkérést kellett volna benyújtania a palota részére. Boris Johnsonnak becsületesen kellene cselekednie, és le kellene mondania

– fogalmazott Starmer, akinek véleményét egyébként már lassanként Boris Johnson saját párttársai is osztják.

(via BBC)

(Borítókép: Boris Johnson a Downing Street 10 előtt 2020. április 20-án. Fotó: Chris J Ratcliffe / Getty Images)