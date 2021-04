Rosszabbat elképzelni sem lehet – Percről percre Fülöp herceg temetéséről

Fülöp herceg júniusban töltötte volna be 100. életévét, és egy korábban adott interjújából kiderült, hogy egyáltalán nem várta a nagy napot. A The Telegraph újságírójának az anyakirályné, Erzsébet 100. születésnapjáról mondta azt, hogy el sem tud képzelni rosszabbat annál, mint ilyen kort megélni. „Már most is kezdek szétesni” – magyarázta az akkor 79 éves herceg. Fülöp semmiféle ünneplést nem akart a 100. születésnapján, és a pandémia miatt erre amúgy sem kerülhetett volna sor.