Az észak-indiai Bihar államban élő férfi az első injekciót tavaly február 13-án kapta egy helyi klinikán. Minden egyes oltás helyszínét és időpontját gondosan feljegyzi. A kilencediket naplóbejegyzése szerint hét hónappal később, szeptember 24-én 12:32-kor kapta a Madhepurában lévő Kalashan kórházban – ismerte el a New York Times tudósítójának.

„Úgy éreztem, hogy ez segít az általános egészségi állapotomon” – mondta a telefoninterjúban.

Mandal azt állítja: mindig új oltási helyszíneket keresett, nehogy felismerjék.

A túladagolásnak azonban híre ment, ami után Dr. Amarendra Narayan Shahi, a helyi főorvos személyesen beszélt a vakcinákhoz szinte szenvedélybetegként kötődő idős férfival. A volt postás meggyőződéssel vallotta, hogy szerinte az oltások kimondottan gyógyították azokat a betegségeket, amelyek az ő hajlott korában már természetesek.

„Összeállítottam egy háromtagú nyomozócsoportot, hogy kiderítsék az igazságot” – mondta az orvos.

A tizenkét injekcióból kilencet Mandal szabályos regisztráció nyomán kapott, amihez személyi igazolványát és saját mobilszámát adta meg. Ezt követően alternatív azonosításra váltott: szavazókártyáját, továbbá felesége és barátai mobilszámait tüntette fel.

Végül mégis lebukott, bár nem teljesen világos, hogyan. Vesztére vélhetően kérkedett, egy rosszakarója pedig leadta a fülest a helyi lapoknak.

Onnan értesültek a körzeti hatóságok is, amelyek szintén vizsgálatot indítottak.

