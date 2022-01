A Deutsche Bahn már nem a pontosság jelképe

A pedáns Németországban viccként terjesztik, hogy az országos vasúti rendszer már nem a pontosság bástyájaként öregbíti nemzetközi hírnevét. Ezt megerősítette a Deutsche Bahn most közzétett statisztikája is.

A ICE és IC vonatokként ismert, a nagyobb városokat összekötő járatoknak mindössze 75,2 százaléka érte el a menetrendben jelzett határidőre a célállomást.

Ez jelentős visszaesés a 2020-as év 82 százalékához képest – jegyezte meg a Deutsche Welle.

Tavalyelőtt, 2020-ban egyébként a német vasúttársaság 15 éves rekordot döntött a pontosság tekintetében. Vélhetően annak köszönhető, hogy a járvány első évében, amikor sok utas otthonról kezdett dolgozni, mellőzte a felesleges utazásokat, így a vonatok ritkábban és rövidebb távon közlekedtek.

A Deutsche Bahn több tényezővel magyarázza a késések tavalyi meredek növekedését, mindenekelőtt a júliusi pusztító áradásokkal, amelyek több mint 1 milliárd euró (360 milliárd forint) értékű vasúti infrastruktúrát tettek tönkre.

A pontos forgalomirányítást öt napra megbénította a foglalkoztatási feltételek kiváltotta vasutassztrájk, valamint számos tervezett, felújítási projekt leállítása.

„A felsorolt okok szűk keresztmetszetet eredményeztek a hálózatunkban” – közölte a Deutsche Bahn, és leszögezte, hogy ez nem csak az utasszállításban, hanem a kiterjedt teherszállításban is fennakadásokkal járt.

A közlekedési szakértők szerint a német kormány túl keveset fektet be az ország vasúthálózatába, helyette az autóipart részesíti előnyben. Azt is felróják, hogy a részben állami, részben privatizált üzleti modellre váltó vasúttársaság olyan irányítási struktúrát működtet, amely lehetővé teszi a problémák áthárítását.

A Deutsche Bahn egyébként nemrégiben díjemelést hirdetett annak ellenére, hogy több milliárd eurós mentőcsomagot kap a kormánytól a járvány miatti forgalomcsökkenés okozta veszteségek kezelésére.

A „szigorúan ellenőrzött vonatok” egyébként másutt is késnek.

Történészek feljegyezték, hogy az önkéntesekből alakult, az oroszországi polgárháborúban is résztvevő Csehszlovák Légió tagjai 1917-ben Kijevben ültek vonatra, hogy hazajussanak Prágába. Fél év elteltével is csak Vlagyivosztokig jutottak a transzszibériai vasúton. A történethez persze hozzátartozik, hogy ez az útvonal volt minden idők leghosszabb kerülője.

Indiában teljesen megszokott a vonatok késése, sőt többnaposra is volt példa. Az egyik, Tinsukiából Howrah-ba induló szerelvény még a hetvenes években több mint 60 órát késett; igaz, a menetidő a menetrend szerint is 30-32 óra.

Egy másik utas a kelet-indiai Puriból indult a fővárosba, és a menetrendhez képest több mint 55 órás késéssel érkezett Új-Delhibe.

Csehországban 2018-ban minden hetedik szerelvény késve futott be a pályaudvarra. A leggyakrabban az expresszvonatok és a távolsági járatok késtek.

Európában egyébként a legmegbízhatóbbnak a svájci vasúttársaságot tartják. Szerelvényeinek csaknem 90 százaléka hajszálpontosan tartja magát a menetrendhez.

Amikor néhány éve Japánban az immár fél évszázada közlekedő Sinkanszen egyik szerelvénye 20 másodperccel korábban indult el a pályaudvarról, a vasúttársaság szívmelengető bocsánatot kért utasaitól.

In Japan the train arrives 20 seconds earlier and there's a heartfelt apology. In Malaysia, the KTM only comes the next day and there is no apology.