Százezer ember repülőjáratát törölték az 5G miatt

Több nemzetközi légitársaság bejelentette szerdán, hogy törlik az Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló járataikat, mivel attól tartanak, hogy az aznap üzembe helyezett 5G-hálózatok megzavarhatják a repülőgépek kritikusan fontos berendezéseit.

A problémára hétfőn a nemzetközi polgári és teherforgalmi légitársaságok vezetői már egy nyílt levélben is figyelmeztették az illetékes kormányzati intézményeket. Azt írták, hogy az AT&T és a Verizon nevű távközlési cégek új 5G-hálózati infrastruktúrájának üzembe helyezése – amely a repülőgépek számára kulcsfontosságú C-Band frekvenciasávon működik – jelentős zavarokat okozhat a légi közlekedésben szerdán.

Ez azt jelenti, hogy egy, a tegnapihoz hasonló napon több mint 1100 járatot kell lemondani, és mintegy 100 ezer utast tennénk ki a járatok törlésének, átirányításának és a késésnek

– állt a levélben, amelyben arra is felhívták a figyelmet, hogy a polgári járatok mellett a kereskedelmi szállítások is késhetnek, és ez a cégeknek, vállalkozásoknak is komoly nehézségeket okozhat.

A légitársaságok közül az Emirates Airlines, az Air India, az All Nippon Airways és a Japan Airlines már amerikai idő szerint kedd este törölte számos járatát.

Szorosan együttműködünk a repülőgépgyártókkal és az illetékes hatóságokkal az üzemeltetési problémák megoldása érdekében, és várjuk, hogy a lehető leghamarabb újraindíthassuk járatainkat az Egyesült Államokba

– áll az Emirates Airlines közleményében.

Az Emirates összesen kilenc amerikai városban függesztette fel járatait, míg az Air India négy városban. Az All Nippon Airways és a Japan Airlines is több városba vagy városból érkező járatokat törölt, ezek közül azonban néhányat „sikerült megmenteniük” azáltal, hogy a közlekedő repülőgépeket Boeing 787-esekkel váltották fel.

A C-Band egy olyan frekvenciatartomány, amely a 2,4 és 5,0 gigahertzes wifi-frekvenciacsatornák között helyezkedik el. Az amerikai szövetségi légügyi felügyelet, az FAA (Federal Aviation Administration) szerint a tartományban folytatott adatforgalmazás zavart okozhat a repülőgépek rendkívül érzékeny elektronikus rendszerei számára, ellehetetlenítve ezzel a rossz látási viszonyok közötti navigációt.

Az AT&T és a Verizon tavaly nyerte el a C-Band adatátviteli frekvenciasáv használati jogát egy 80 milliárd dolláros tenderen. A szolgáltatás üzembe helyezését a légitársaságok ellenállása miatt már így is két héttel elhalasztották. A kéthetes halasztás szerdán járt le, de még kedden jelezték a távközlési cégek, hogy egyes repülőterek közelében elhalasztják a tornyok üzembe helyezését. Ennek ellenére az 5G-hálózat indítása még így is járattörlésekhez vezetett az amerikai reptereken.

(MTI, Reuters)

(Borítókép: AaronP / Bauer-Griffin / GC Images)