Tovább nőtt az afrikai trópusi vihar halálos áldozatainak száma

Mint korábban megírtuk, Afrika déli részén az Ana nevű trópusi vihar súlyos károkat okozott három országban is. Az áradások áramkimaradásokat okoztak és megsemmisítette a lakóházakat is. Mozambikban tizennyolc halálos áldozatról számoltak be. Az áradások százhúszezer embert érintettek – írja a BBC.

A mi országunk nem járul hozzá sokat az éghajlatváltozáshoz, mégis azok közé tartozunk, akik a leginkább szenvednek a klímaváltozás hatásától

– mondta Carlos Agostinho do Rosário, Mozambik miniszterelnöke.

Az Ana egy nyers emlékeztetője annak, hogy milyen hatással van a klímaváltozás az emberek életére

– mondta Maria Luisa Fornara, az Unicef, az ENSZ gyermekjogi szervezetének képviselője.

Madagaszkár volt az első, amelyet elért a vihar, a halálos áldozatok száma jelenleg negyvennyolc. Továbbá mintegy hetvenkétezer ember vesztette el az otthonát az áradások miatt. A fővárosban, Antananarivóban iskolákat és edzőtermeket a alakították át menedékhellyé a kitelepítettek számára.

Malawi miniszterelnöke, Lazarus Chakwera, kihirdette a veszélyhelyzetet, miután a vihar húsz ember életét követelte. Valamint katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánították a területet.

A hatóságok attól tartanak, hogy egy az Indai-óceán felett formálódó második vihar, a Batsirai is lesújt majd a kontinensre a jövő héten.