Amnesty International szerint Izrael apartheid rendszer, Izrael szerint az Amnesty International antiszemita

A jogvédő szervezet egy kedden nyilvánosságra hozott, 300 oldalas jelentésben írt arról, hogy milyen jogsértéseket követ el Izrael a palesztinokkal szemben. A dokumentumban felsorolták, hogy Izrael olyan „embertelen” cselekedetekért tartozik felelősséggel, mint például „a kényszerű áttelepítések, önkényes fogvatartások, kínzás, gyilkosságok és súlyos sérülések jogalap nélkül, az alapvető jogok és szabadságjogok megtagadása, valamint a palesztin népesség üldözése”. Ezzel pedig az Amnesty szerint egy „egy olyan rezsimet hoztak létre, amelyben szisztematikusan elnyomják a palesztinokat”.

Az Amnesty International következtetése szerint az izraeli állam egy alsóbbrendű, nem zsidó rasszcsoportként tekint a palesztinokra és így is kezeli őket

– áll a riportban, amelyben ennek nyomán apartheid-jellegű rendszernek nevezték Izraelt.

A dokumentumot az izraeli külügyminisztérium tisztviselője már a nyilvánosságra hozatala előtt is „hamisnak és elfogultnak” nevezte. Lior Haiat, a külügyminisztérium szóvivője egy online sajtóbeszélgetésen azt mondta. az Amnesty „kettős mércét alkalmaz és demonizál azért, hogy kétségbe vonhassák Izrael létezésének legitimitását a zsidó nép hazájaként”.

Az izraeli külügyminisztérium később egy közleményt is kiadott, amelyben idézték a fenti szöveget, majd hozzátették azt is, hogy

Ezek azok az összetevők, amelyekből a modernkori antiszemitizmus létrejön.

A külügyminisztérium közleményét az Egyesült Államokban működő zsidó szervezetek is átvették, amelyek szerint az Amnesty dokumentuma csak arra alkalmas, hogy „táptalajt adjon az antiszemitáknak, akik a Föld egyetlen zsidó országát megpróbálják aláaknázni”, miközben a Dél-Afrikai Köztársaság apartheid rendszerének szörnyűségeit is elbagatellizálják.

Azt egyébként a külügyminisztérium szóvivője is elismerte, hogy elsősorban az apartheid rendszeréhez való hasonlítással van problémájuk. Felidézte, hogy az Amnesty mellett két másik jogvédő szervezet – az izraeli B'Tselem, és a New York-i Human Rights Watch – is az Amnestyéhoz hasonló vádakat fogalmaztak meg Izraellel szemben, de ezekben a jelentésekben nem vontak párhuzamot az apartheiddel.

Hétfőn, a dokumentum nyilvánosságra hozatala előtt egyébként az amerikai külügyminisztérium is elhatárolódott az Amnesty International kijelentéséről. Ned Price, a minisztérium szóvivője úgy fogalmazott: az, hogy Izraelt apartheid-jellegű rendszernek nevezték, „olyan nyelvezet ” , amelyet ők „sosem használtak volna”.

A másik oldalról nézve viszont az izraeliek közel sem először vádolnak meg antiszemitizmussal olyan személyeket vagy szervezeteket, amelyek kritikákat fogalmaznak meg azzal szemben, hogy miként kezelik a palesztinokat. Legutóbb például Emma Watson színésznő kapta nyakába ezt a vádat amiatt, hogy kitett egy, a palesztinokkal való szolidaritásról szóló posztot az Instagram-oldalára.

(via CNN)