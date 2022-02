Putyin a legmagasabb készültségbe helyezte az orosz atomrakétákat

Putyin ezt a Nyugattal fennálló feszültségek közepette tette, ráadásul a legmagasabb készültségbe helyezte az orosz atomrakétákat – számolt be a Sky News. Az orosz elnök a szükségállapotot azzal magyarázta, hogy a NATO vezetői „agresszív kijelentéseket tettek”. A Nyugat kemény pénzügyi szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben az elmúlt pár napban, néhány ország magát az elnököt is célba vette.

A híreket a BBC is megerősítette, ugyanis nemrég arról számoltak be, hogy Putyin olyan magas rangú katonai tisztségviselőkkel beszélt, mint Szergej Sojgu védelmi miniszter, és közölte velük:

helyezzék az orosz stratégiai atomrakéta-erőket a legmagasabb szintű készültségbe.

Azonban az nem derült ki pontosan, hogy mit is takar a „különleges harci szolgálati mód” – tette hozzá a The Guardian. Putyin egyébként korábban már figyelmeztette az országokat, hogy ne avatkozzanak be Ukrajna elleni inváziójába, mondván, az „soha nem látott következményekhez” vezethet.

Oroszországnak van a legnagyobb nukleáris fegyverkészlete a világon

Azonban a BBC hírportál biztonsági tudósítója, Gordon Corera arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin elnök utasítása nem a nukleáris fegyverek bevetési szándékát jelzi. A szakértő szerint a riasztási státuszt elrettentésként használja Moszkva; ez ugyan megkönnyíti a fegyverek gyorsabb elindítását, de közel sem jelenti azt, hogy használnák is őket.

Igaz, hogy Oroszország rendelkezik a legnagyobb nukleáris fegyverkészlettel a világon, de az orosz elnök azt is tudja, hogy a NATO-nak is elegendő készlete van Oroszország elpusztításához. A valódi cél valószínűleg az lehet, hogy az oroszok félelmet keltsenek, és a NATO határait feszegessék – mondta Gordon Corera.

Az Egyesült Államok rögtön reagált

Az Egyesült Államok csupán pár perc alatt reagált is az elrettentő parancsra: Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete „elfogadhatatlannak” nevezte Putyin lépését – számolt be a BBC. Az amerikai diplomata hozzátette, hogy az orosz elnök továbbra is olyan irányba viszi ezt a háborút, ami szerinte teljesen elfogadhatatlan. Thomas-Greenfield nem adott közvetlen választ arra a kérdésre, hogy szerinte ezzel a lépéssel jóhiszemű erőfeszítésre törekednek-e az oroszok.

Nem látok bele az oroszok fejébe – Putyin fejébe vagy az orosz érvelésbe, úgyhogy ez még kiderül, lássuk meg, mi sül ki ebből

– mondta.

A BBC másik biztonsági szakértője, Frank Gardner szerint a NATO pontosan ettől a helyzettől tartott – a szervezet többször is kihangsúlyozta, hogy a helyzet súlyosbodásának elkerülése érdekében nem küld csapatokat Ukrajnának.

Azonban Oroszország offenzívája nem teljesen Putyin tervei szerint alakul: a negyedik napon egyetlen ukrán város sincs orosz kézen, és az oroszok súlyos veszteségeket szenvedtek, ami némi frusztrációt és türelmetlenséget okozhatott Moszkvának. A szakértő szerint ez lehet az oka a hirtelen fenyegetésnek.

A NATO kiáll Putyin módszere ellen

Oroszországot soha nem fenyegette a NATO – mondta Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára, miután Vlagyimir Putyin a NATO vezetőit hibáztatta, amiért megengedték maguknak, hogy „agresszív kijelentéseket” tegyenek Oroszországgal szemben. Psaki azonban hozzátette, hogy a vasárnapi tipikusan orosz válasz volt az elnöktől:

Újra és újra látjuk, hogy ezt teszi, ez Putyin elnök módszere, és mi kiállunk ellene.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is kifejtette a véleményét a fenyegetés kapcsán, szerinte Putyin parancsa „veszélyes retorika”.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022. február 19-én. Fotó: Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)