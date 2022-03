Moszkva előállt a magyarázattal, miért rendelték el a „különleges hadműveletet”

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én indított „különleges katonai hadműveletet” Ukrajna területén. Moszkva akkor célként határozta meg a helyi lakosság védelmét, a demilitarizálást és a „nácimentesítést”. Moszkva most elárulta, mi volt az oka a „különleges hadművelet” elrendelésének.

Viktor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szerda reggel tartott tájékoztatójában azzal állt elő, hogy a Donyec-medencében található, de facto Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok ellen az ukrán vezetés egy átfogó támadást tervezett. Elmondása szerint a február végén indított orosz hadműveletet ennek a megakadályozására rendelték el.

A tábornok állítását az ukrán nemzeti gárda titkos dokumentumaival támasztotta alá, amelyek elmondása szerint az invázió alatt az orosz fegyveres erők birtokába jutottak. A dokumentumot közzé is tették. Viktor Konasenkov szerint az egyetlen tisztázandó kérdés, hogy az Egyesült Államok és a NATO milyen mértékben vett részt az ukrán támadás tervezésében.

A moszkvai katonai tárca által közzétett dokumentumon január 22-i keltezés látható. Az orosz tábornok állításai szerint az irat Mikola Balan vezérezredes, az ukrán nemzeti gárda parancsnoka által kiadott parancs eredeti példánya. A szöveg szerint a dokumentumban a tábornok elrendelte a Donyec-medence szakadár területei elleni, márciusban végrehajtandó támadás előkészítését.

Az orosz védelmi minisztérium által bemutatott ukrán nyelvű parancs a nemzeti gárda 4. operatív dandárja zászlóaljtaktikai csoportja kiképzésének megszervezéséről rendelkezik az ukrán fegyveres erők által végrehajtandó összehangolt harci művelethez. A dokumentumot az ukrán nemzeti gárda észak-kijevi, dél-odesszai és nyugati területi csoportfőnöksége vezetőjének címezték. Konasenkov hangsúlyozta, hogy

A DOKUMENTUMON AZ UKRÁN NEMZETI GÁRDA PARANCSNOKSÁGA AZON FELELŐS TISZTSÉGVISELŐINEK EREDETI ALÁÍRÁSA SZEREPEL, AKIK FELELŐSEK A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT.

A tábornok szerint a parancs az egyik csapásmérő csoportosulás felkészítésének tervét részletezi a Donyec-medencei támadó akciókra. Rámutatott, hogy a nemzeti gárda alegységeit annak a 80. önálló légi rohamdandárnak az alárendeltségébe sorolták át, amelynek felkészítésében 2016 óta amerikai és brit kiképzők vettek részt Lvivben, a NATO-szabvány szerinti képzési programok keretében. Az átsorolással kapcsolatos feladatokat február 28-ig kellett végrehajtani.

Viktor Konasenkov külön felhívta a figyelmet, hogy a parancs hangsúlyozottan foglalkozik a személyi állomány gondos kiválasztásának, pszichológiai kivizsgálásának és magas szintű motiváltságának kérdésével. Az egyik pont megtiltja az olyan nemzeti gárdisták bevetését, akiknek „nem elégségesek” a pszichológiai vizsgálaton elért eredményei.

Február 24-én megkezdődött az orosz hadművelet

2014-ben Donyeck és Luhanszk területén az orosz nemzetiségű kelet-ukrajnai lakosok és oroszszimpatizánsok önálló államnak kiáltották ki a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokat, azonban a területek függetlenségét és elszakadási szándékát Ukrajnától senki nem ismerte el hivatalosan. Moszkva végül február 21-én elismerte a területek függetlenségét. Vlagyimir Putyin aláírta az erről szóló dokumentumokat. Majd az orosz politikusok megerősítették, hogy katonailag is segítséget nyújtanak a szakadároknak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még aznap egyeztetett Joe Biden amerikai elnökkel, a nyugati politikusok pedig kijelentették: Oroszország megsértette a nemzetközi jogot.

Eközben már megkezdődtek a támadások Ukrajna keleti részében, akkor a szakadár területek fegyveresei és az ukrán fegyveres erők csaptak össze, ugyanakkor voltak olyan hírek is, hogy az orosz hadsereg is részt vesz az ágyúzásokban. Február 19-én a két szakadár köztársaság már elrendelte az általános mozgósítást. Végül a donbaszi népköztársaságok segítséget kértek a moszkvai vezetéstől, amire nem is kellett sokat várniuk.

Az amerikai hírszerzés már korábban azt állította: látják a forgatókönyvet, amely szerint a támadás meg fog valósulni. Antony Blinken amerikai külügyminiszter február közepén elmondta, hogy Moszkva előbb ürügyet fog teremteni a támadásra valamilyen, Ukrajnának tulajdonított erőszakos cselekmény formájában. Ezt Moszkva feltehetően etnikai tisztogatásként vagy népirtásként tálalja, és az orosz kormány bejelenti, hogy meg kell védenie Ukrajnában az állampolgárait, illetve az orosz ajkú lakosokat – részletezte a külügyminiszter.

Orosz rakéták és bombák hullanak majd Ukrajnára, elvágják a távközlést, kibertámadások bénítják meg a kulcsfontosságú ukrajnai intézményeket. A külügyminiszter szerint ezután indulnak meg a katonák és a harckocsik az azonosított kulcsfontosságú célpontok felé, beleértve Kijevet is.

Az amerikai külügyminiszter által felvázolt terv egybevág a február 24-én történtekkel. Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis ezen a napon „különleges katonai művelet” végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében. Televíziós beszédében az orosz elnök akkor úgy fogalmazott: Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog demilitarizálására és „nácimentesítésére”.

Putyin szerint a katonai művelet célja a helyi lakosság védelme, amely – szavai alapján – az elmúlt nyolc évben bántalmazást és „népirtást” szenvedett el a „kijevi rezsimtől”. Az orosz vezető beszédében hangsúlyozta, hogy minden ukrán katona, aki megtagadja Kijev kegyetlen parancsainak végrehajtását, és leteszi a fegyvert, akadálytalanul elhagyhatja a háborús övezetet. Hozzátette, hogy az ukrán katonák hűségesküt tettek, amelyben az ukrán nép védelmére, „és nem az Ukrajnát kifosztó és éppen ezeket az embereket gúnyoló népellenes vezetőkre” esküdtek fel.

Kijev beperelte Moszkvát

Kijev pert indított Oroszországgal szemben az ENSZ Nemzetközi Bíróságánál a „népirtás” fogalmának elferdítése miatt – mondta Hjunduz Mamedov főügyészhelyettes.

Ukrajna be fogja bizonyítani, hogy Oroszország valójában azért manipulálja az embereket, hogy igazolja az ország elleni fegyveres agresszióját

– vélekedett a főügyészhelyettes.

Megjegyzi, hogy az 1951-ben hatályba lépett, a népirtás megelőzéséről szóló egyezmény előírja, hogy népirtásnak minősül minden olyan cselekmény, amelyet bármely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges elpusztítása céljából hajtanak végre.

Oroszország az elmúlt években többször is megpróbálta megvádolni az ukrán hatóságokat civilek és orosz ajkú csoportok ezreinek meggyilkolásával és megsebesítésével, és ezt népirtásnak nevezte. Eközben az orosz propaganda gyűlöletet és ellenséges légkört teremt. Következetesen és hosszú ideig népszerűsítik a hazugságaikat, így dehumanizálják az ukránokat az orosz lakosság szemében

– idézi Mamedovot az Interfax.

