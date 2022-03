Romániában is megszűntek a járványügyi korlátozások

Nicolae Ciuca miniszterelnök a szerdai kormányülésen rámutatott: ez az első nap, amikor nincs érvényben az egészségügyi veszélyhelyzet, de ez csak a korlátozásokat szünteti meg, a vírust nem. A kormányfő köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt két évben betartották az óvintézkedéseket, kiemelten azoknak, akik közvetlenül is részt vettek a járvány elleni küzdelemben, ugyanakkor együttérzését fejezte ki a járvány 64 ezer áldozata családjának. Nicolae Ciuca arra kérte polgártársait, hogy továbbra is tartsák be az egészségügyi szakemberek ajánlásait.

Ezentúl is ajánlott az egészségügyi maszk viselése a tömegközlekedési járműveken, kórházakban, rendelőkben, oktatási intézményekben és a szabadban is, a zsúfolt helyeken. A tárca egyébként a zsúfolt helyek elkerülését tanácsolja, gyakori kézmosást, a sokak által megérintett felületek rendszeres fertőtlenítését ajánlja. Továbbra is fontos, hogy azok, akik a betegség tüneteit észlelik magukon, végezzenek koronavírustesztet, és forduljanak orvoshoz – figyelmeztet a román egészségügyi minisztérium.

A tárca szerdai első összegzése szerint az utóbbi 24 órában 4176 új fertőzést diagnosztizáltak, ami 40 százalékkal marad el az utóbbi két hét átlagától. A jelentésben szereplő 61 újabb haláleset csaknem 30 százalékkal kisebb a kéthetes mozgóátlagnál.

Romániában jelenleg 4340 koronavírusos beteget kezelnek kórházban, csaknem 30 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban. Hasonló mértékben javult a helyzet az utóbbi héten az intenzív terápiás Covid-részlegeken is, ahol jelenleg 633 súlyos beteget kezelnek.

Amint arról korábban beszámoltunk, a koronavírus-járvány mérséklődése miatt egyre több ország szünteti meg a járványügyi korlátozásokat. Magyarországon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány március 7-étől, hétfőtől eltörli az eddig járványügyi korlátozások jelentős részét. Belgiumban is hétfőtől szüntették meg a járványügyi vészhelyzetet, amelyek értelemében már nincs szükség az oltási igazolványokra és a maszkhasználata sem.