Akár 650 forint is lehet majd a benzin hatósági árazás nélkül

Az olajárak szárnyalása a tőzsdéket is megrengette, a fogyasztói árak növekedése pedig akár felére csökkentheti az amerikai gazdasági növekedést. A szakértő szerint itthon is brutális drágulás elé nézhetünk még úgy is, hogy a MOL elég kedvező feltételekkel jut a nyersolajhoz Oroszországból.