Zelenszkij: Csak akkor léphetnek be az oroszok Kijevbe, ha megsemmisítenek minket

Volodimir Zelenszkij szombat délután sajtótájékoztatót tartott külföldi újságíróknak. Az ukrán elnök többek közt elmondta, mire számítanak Kijevnél, valamint arról is beszélt, milyen feltételekkel tudják elképzelni a békekötést Oroszországgal.

Az Ukrinform szerint a beszélgetésen elhangzott az a kérdés is, hogy az oroszok bevehetik-e Kijevet.

Csak akkor léphetnek be az oroszok Kijevbe, ha megsemmisítenek minket. Tehát ha ez a cél, akkor hadd jöjjenek

– mondta az elnök, hozzátéve, hogy a fővárost már bombázzák ugyan az oroszok, de ez kevés lesz ahhoz, hogy megtörjék az ellenállást – vagyis gyalogsággal, tankokkal kell áttörniük, ha be akarják venni Kijevet.

Zelenszkij – a háború kezdete óta először – azt is közölte, hogy hány ukrán katona halt meg eddig:

állítása szerint körülbelül 1300 fegyverest vesztettek a harcok első 17 napjában.

Mindeközben az ukrán hadsereg szerint 12 ezer, a nyugati szakértők szerint viszont ennél kevesebb, összesen hatezer orosz katona halt meg a harcok kezdete óta.

Biztos a győzelem

A Sky News szerint az ukrán elnök arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy biztosak a győzelmükben, száz százalékig meg van győződve arról, hogy ők nyerik a háborút. Volodimir Zelenszkij szerint az ukránok „évtizedek óta a legsúlyosabb ütést vitték be az orosz hadseregnek” már most, azáltal, hogy eddig kitartottak.

Rendkívüli sikert arattunk. Az ukrán nép önvédelme a megszállók ellen már most a történelem részévé vált

– mondta, hozzátéve, hogy a jövőben is hasonló eredményességgel kell folytatniuk a védekezést ahhoz, hogy megnyerjék a háborút.

Messze még a béke, Jeruzsálemben ülhetnek össze?

Az ukrán elnök arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy egészen addig nem eshet szó békekötésről Oroszországgal, amíg nem egyeznek meg a fegyverszünetről, és nem szüntetik be a harcokat a felek.

A diplomatáink egyeztetnek és tárgyalnak több olyan pontról az oroszokkal [vélhetően a humanitárius folyosókról – a szerk.], amelyben együttműködhetünk. Azt szeretném, ha ezeket végrehajtanánk, és véget vetnénk a háborúnak, de a békefolyamatnak száz százalékig fegyverszünettel kell kezdődnie

– mondta Zelenszkij, aki továbbra is Vlagyimir Putyin elnökkel szeretne tárgyalni. Ezzel kapcsolatban már az is felvetődött, hogy Naftali Bennett izraeli miniszterelnök közvetítésével Jeruzsálemben ülhetnének össze.

Követelik a túszul ejtett polgármester eleresztését

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy követelik az oroszoktól, engedjék el Melitopol pénteken elrabolt polgármesterét, Ivan Fedorovot.

A városi közösség is azt követeli, hogy engedjék szabadon. Melitopol minden lakosának hálás vagyok ezért az ellenállásért

– mondta.

Az ABC News szerint a polgármesteren kívül egy ukrán aktivistát is elraboltak, aki korábban a városi demonstrációk egyik főszervezője volt. Ezenkívül a városban kijárási tilalmat is elrendeltek.

A teljes sajtótájékoztató Volodimir Zelenszkij Facebook-oldalán tekinthető meg.

A volt ukrán elnök szerint fogy a lőszer, őrültnek nevezte Putyint

Petro Porosenko volt ukrán elnök szombaton háborús bűnösnek és őrültnek nevezte Vlagyimir Putyint, és azt mondta, hogy nem adják fel a harcot.

Kérjük, ne bízzanak Putyinban, ne bízzanak Oroszországban. Vlagyimir Putyin háborús bűnös, őrült ember

– mondta a CNN-nek Kijevből bejelentkezve, miközben elismerte: bár fogy a lőszerük, a végsőkig harcolnak.

Nem bocsátjuk meg Putyinnak a bűneit, és teljesen biztos vagyok benne, hogy minden házért, minden utcáért és minden negyedért megküzdünk Kijevben, Harkivban és minden városban. Ez pokoli lesz az orosz katonák és végső soron Putyin számára is

– fogalmazott Petro Porosenko, miközben azt kérte, hogy ehhez a küzdelemhez a nyugati országok is adjanak támogatást Ukrajnának.

A volt elnök végül arról is beszélt, hogy Ukrajnának nincsenek biológiai vagy vegyi fegyverei.

Ukrajna egyik elnökeként megerősíthetem, hogy nincsenek kémiai vagy bakterológiai fegyvereink. Ukrajnának nincs, nem is volt ilyen fegyvere, és a jövőben sem tervezzük, hogy legyen

– mondta Porosenko, aki szerint az erről szóló híresztelések „az orosz propaganda klasszikus példájának” számítanak.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij sajtótájékoztatója március 12-én. Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivatal / MTI / AP)