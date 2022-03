összejöhet a találkozó Putyin és Zelenszkij között,

Immár 16. napja tart Oroszország ukrajnai inváziója. Horvátországban lezuhant egy drón, amely Magyarországon keresztül ment be az ország légterébe, sőt Szijjártó Péter elmondta, hogy még két hasonló eset is történt. Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna úton van a győzelem felé, míg Joe Biden arról beszélt, hogy újabb megsemmisítő csapást mérnek az orosz gazdaságra.

Horvátországban csütörtök éjjel lezuhant egy olyan robotrepülőgép, amely a horvátok szerint Magyarországról lépett be országuk légterébe – ezt az Indexnek megerősítette a Honvédelmi Minisztérium is. Szijjártó Péter külügyminiszter azt is elmondta: ezen kívül még két hasonló eset történt, amelyek miatt a Gripeneket is riasztani kellett.

Egy, a légtérben a radarképernyőn időnként érzékelhető repülő tárgyat észlelt a Magyar Honvédség légtérvédelmi szolgálata 2022. március 10-én az éjszakai órákban Magyarország légterében. A repülő eszköz, mint később beigazolódott, egy TU–141 típusú drón volt

– válaszolta az Index megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium, hozzátéve, hogy az eszköz Románia légterét érintve Csengernél jött be Magyarországra.

Kijevi védvonal: Nincs meghátrálás

Kiss Dániel kollégánk Kijevből, Ukrajna fővárosából jelenti, hogy szedett-vedettnek tűnő, de elszánt társaság építi fel Kijev egyik legkülsőbb védvonalát. Fiatal és idős férfiak ássák az árkokat, építik a sáncokat, és hajtják végre a rájuk kiszabott napi feladatokat. A többek között zenészekből, informatikusokból és vállalkozókból toborzott területi védelmi egység általános hangulatát tán így lehet lényegre törően leírni: nincs meghátrálás.

Az egység parancsnok elárulta, hogy nyolc éve kezdtek el készülni a háborúra.

A mi feladatunk az, hogy túléljük az ágyúzást. Azt a tankhadoszlopok bevonulása követi, utánuk érkezik a gyalogság. Nekünk a tankok megállítása a feladatunk

– mondta a fiatalember, aki körbevezette Kiss Dánielt a bázisban.

Zelenszkij szerint Ukrajna már úton van

a győzelem felé

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy Ukrajna „stratégiai fordulóponthoz” érkezett az Oroszországgal folytatott háborújában, és meg van győződve róla, hogy országa már úton van a győzelem felé.

Az ukránok már most négyszer annyi ideje harcolnak, mint az ellenség várta volna

– mondta Zelenszkij, aki szerint egyelőre lehetetlen megmondani, hány nap van még hátra az ukrán föld felszabadításáig.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az Európai Uniónak többet kell tennie, és még szigorúbb szankciókat sürgetett.

Újabb megsemmisítő csapás

az orosz gazdaságra

Joe Biden amerikai elnök pénteken a Fehér Házban tartott beszédet, és elmondta, hogy az Egyesült Államok a szövetségesekkel együtt újabb lépéseket tesznek, hogy visszavonják Oroszország „legnagyobb kereskedelmi kedvezményes” státuszát, valamint betiltsák az orosz tengeri termékek, vodka és gyémántok importját.

8 Galéria: Orosz - ukrán háború 16. napja Fotó: Alexander Ermochenko / Reuters

Az intézkedés utat nyit az amerikaiak és a szövetségeseik előtt, hogy vámot vessenek ki az orosz áruk széles körére, ami növelné a nyomást a már amúgy is mély recesszió felé tartó gazdaságra.

Ez a szankció megnehezíti Oroszország számára, hogy üzletet kössön az Egyesült Államokkal. Az összehangolt lépés pedig megsemmisítő csapást mér az amúgy is szenvedő orosz gazdaságra

– jelentette ki Joe Biden, aki szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök agresszor, és meg kell fizetnie a tetteiért, és a szabad világ összefog, hogy szembeszálljon vele.

Putyinnak egyértelműen vége van

– állítja Navalnij sajtótitkára

A 32 éves Kira Jarmis jelenleg nem Oroszországban él, de naprakész az ottani történésekből. Litvániába menekült, miután tavaly ő is hazatért Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikussal, akit azóta is egy távoli börtönben, speciálisan rászabott cellában tartanak fogva.

Jarmist hét hónapig tartották házi őrizetben, ezután hagyta el Oroszországot. Mint mondja, Navalnij számára külön börtönt hoztak létre a börtönön belül. A barakkban rajta kívül még vannak vagy húszan, de tilos vele akár egy szót is beszélniük, ellenben utasították őket, hogy mindenhová menjenek utána és folyamatosan figyeljék.

Ennek ellenére sikerül időről időre videót kicsempésznie ügyvédei segítségével a börtönből, amelyeket harcostársai – mint Kira Jarmis – terjesztenek a közösségi médiában.

Élesedik a SWIFT-szankció

Letelt a türelmi idő, így március 12-én, szombaton hatályba lép a hét orosz bankra mért kizárás a SWIFT-rendszerből, amely technikailag nem bonyolult intézkedés. Kérdés, hogy hosszú távon milyen kockázatokkal jár a nyugati gazdaságok számára.

Az Európai Unió által meghozott szankció a hét orosz bank – a VTB, a Rosszija, az Otkritije-bankok, a Novikombank, a Promszvjazbank, a Szovkombank és a Vnyesekonombank – leválasztásáról a SWIFT-rendszerről komoly gazdasági károkat okozhat az egész orosz gazdaságnak.

Így integrálhatják a menekült gyerekeket

a magyarországi iskolákba

Bár az orosz–ukrán háború elől menekülők egy része csak átmenetileg maradna hazánkban, minden jel arra utal, hogy lesznek olyanok, akik hosszú távon is magyarországi letelepedésben gondolkodnak – ez esetben a szülőknek munkát, a gyerekeknek oktatást kell biztosítani.

Utóbbi jelentős kihívást jelent az iskolák számára, de a küldetés nem lehetetlen: a már jelenleg is zajló előkészületekről az Emberi Erőforrások Minisztériumát, a Pedagógusok Szakszervezetét, és a Nemzeti Pedagógus Kart kérdeztük.

Nukleáris terrorizmus, ami

a csernobili atomerőműben zajlik

Alekszandr Kupnij, a csernobili atomerőmű volt dóziméterese, aki több alkalommal járt a felrobbant negyedik reaktor szarkofágja alatt, exkluzív interjút adott az Indexnek, amelyben elmondta, milyen állapotok uralkodnak jelenleg az atomerőműben és környékén, és milyen veszélyeket hordoznak a nukleáris objektumok közelében történő hadműveletek.

Szerinte nukleáris terrorizmus az, hogy a megszállók foglyokkal dolgoztatnak az atomerőműben.

Beszámoltunk arról is, hogy Kína bevásárolna Oroszországban; a háború az autógyárak tevékenységét is érinti; a héten hihetetlen mértékben zuhant a földgáz ára Európában.

Összejöhet a találkozó Putyin és Zelenszkij között

A háborús eseményeket pénteken is percről percre közvetítettük, amelyből többek között kiderül, hogy

elvesztették a kapcsolatot a csernobili atomerőművel,

hadbíróság vár a brit katonákra, akik Ukrajnába mentek harcolni,

az oroszok elfoglalták a kelet-ukrajnai Volnohava városát,

Vlagyimir Putyin jóváhagyta, hogy szíriai zsoldosok érkezhetnek Ukrajnába,

újabb városban kezdtek el tömegsírokat ásni,

egy orosz haditudósító fegyvert fogott, hogy megvédje Ukrajnát saját hazájától,

Németország legnagyobb bankja Oroszországban marad,

összejöhet a találkozó Putyin és Zelenszkij között,

az orosz erők támadást intéztek egy pszichiátriai kórház ellen,

az ukrán hírszerzés szerint Putyin terrortámadásra készül a csernobili atomerőműben,

az ukrán gazdasági károk elérik a 120 milliárd dollárt.

(Borítókép: Egy megsemmisült autó Irpin Ukrajnában 2022. március 11-én. Fotó: REUTERS/Serhii Nuzhnenko)