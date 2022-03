62 évvel később azonosították egy kislány holttestét, akit a sivatagban ástak el

1960. július 31-én rázta meg az Egyesült Államokat a hír, amely szerint az arizonai Congressben, a sivatagban elásva bukkantak rá egy kislány összeégett holttestére. A gyermeket, mivel nem tudták azonosítani, Little Miss Nobodyként, azaz Senki kisasszonyként kezdték emlegetni. Életkorát az évek során hat és nyolc közé, később három és hat év közé becsülték.

Egy forradalmi DNS-technológiának, valamint némi adománynak köszönhetően viszont most a hatóságok többet derítettek ki a személyazonosságáról. Egy sajtótájékoztatón tették meg a nagy bejelentést, amely szerint az évtizedekkel ezelőtt holtan talált kislány a négyéves, új-mexikói Sharon Lee Gallegos, akit nagymamája alamogordói kertjéből raboltak el valamivel több mint egy héttel a holttest megtalálása előtt.

A hatóságok elmondása szerint nem tudják, ki rabolta el és ölte meg a gyermeket, az ügyben még folyik a nyomozás.

Mint közölték, akkoriban az alamogordói rendőrség és az FBI is kereste a kislányt, de nem találták sem őt, sem a gyanúsítottakat,

akik feltehetőleg egy sötétzöld, 1951-es vagy 1952-es Plymouthszal hajtottak el. A gyilkossági üggyel pedig azért nem hozták összefüggésbe Sharon eltűnését, mivel más ruha volt a holttesten, valamint az eltűnt kislányon, mielőtt utoljára látták. Ahogy azt sem tudták megítélni pontosan, hány éves lehetett a sivatagban talált gyermek, amikor életét vesztette.

Speciális vizsgálatokkal azonosították a lányt

Amikor megtalálták a kislány holttestét, a közeli Prescott település lakói gyűjtöttek pénzt arra, hogy eltemettessék, valamint a halottasház is ingyen felajánlotta a szolgáltatásait, hogy méltó búcsút vehessenek a gyermektől, akit végül egy ottani temetőben helyeztek örök nyugalomra. Még a sírkövén is aLittle Miss Nobody szerepel – ám most, hogy kiderült, hogy az akkor négyéves Sharon fekszik ott, már eltávolíthatják róla ezt – írja a DailyMail.

Az ügy egyébként 2015-ig feledésbe is merült, amikor is exhumálták és DNS-mintát vettek tőle, hogy jó néhány szervezettel együttműködve kiderüljön, ki is Little Miss Nobody.A hatóságok és egy texasi cég, az Othram – amely kifejezetten arra szakosodott, hogy elhunytakat azonosítson – az év elején négyezer dollárt gyűjtött össze, hogy kifizesse a speciális vizsgálatokat, amelyek végül azonosították a lányt.

A kislány szülei ugyan azóta már meghaltak, de unokaöccse, Ray Chavez ott volt a sajtótájékoztatón, hogy megköszönje a hatóságoknak, amiért nem adták fel, és pontot akartak tenni az ügy végére. A férfi elmondása szerint mindig is vidám lányként jellemezték Sharont.

Lenyűgözött minket az emberek összefogása az érdekében

– mondta Chavez, hozzátéve, köszöni, hogy nem feledkeztek meg a nagynénjéről.