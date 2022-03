Közzétették a Moszad igazgatójának személyes dokumentumait

Egy vélhetőleg Iránhoz kötődő névtelen Telegram-csatorna tette közzé kedden azt a videofelvételt, amelyen David Barnea, a Moszad igazgatójának fényképei és személyes dokumentumai láthatók – írja a Neokohn a héber Walla hírportál alapján. A videóban azt állítják, hogy a közzétett dokumentumok valójában Barnea folyamatos hírszerzési megfigyelésének eredményei, amelyeket még 2014-ben kezdtek összegezni.

A felvételt kedd este egy olyan csatornán tették közzé, amelyet csupán harminc ember követ, a videót azonban több változatban, így héber, arab és angol felirattal is publikálták. A videó privát képeket is tartalmaz Barneáról, például általa rendelt repülőjegyekről, adóügyi okmányokról, de tartalmaz egy olyan műholdfotót Barnea állítólagos családi házáról is, amely az ország középső részén lévő egyik városban található.

Bár a dokumentumok hitelessége egyelőre nem ismert, a videó szerint hamarosan további anyagok is megjelennek.

Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy az izraeli titkosszolgálat igazgatójának telefonját vagy számítógépét törték-e fel, noha a videóban megjelent anyagok erre utalhatnak – írta cikkében a Walla.