Zelenszkij a zsidóüldözésekhez hasonlította a háborút, katonai segítséget kért Izraeltől

Az Index további fontos szalagcímei vasárnapról az orosz–ukrán konfliktus témakörében:

Volodomir Zelenszkij ukrán államfő a zsidóüldözések történelmi párhuzamát hangsúlyozva fegyverszállítást és gazdasági szankciókat kért Oroszországgal szemben az izraeli parlament és kormány tagjaihoz intézett beszédében vasárnap este.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Izraelnek muszáj lesz együtt élnie döntésével, hogy segíti-e a vaskupola légvédelmi rendszer rendelkezésre bocsátásával az ukrán védekezést az orosz invázióval szemben.

– mondta a SkyNews tudósítása szerint.

Megkérdőjelezte továbbá azt is, hogy Izrael nem hajlandó eladni az Iron Dome védelmi rendszert Ukrajnának. „Miért nem kaphatunk önöktől fegyvert, miért nem vezettek be erőteljes szankciókat Oroszországgal szemben, vagy miért nem gyakorolnak nyomást az orosz üzleti életre? – tette fel a kérdést a politikus. – Akárhogy is, a döntés a tiétek, testvéreim” – szögezte le Zelenszkij.

Zelenszkij gazdasági nyomásgyakorlást és erőteljes gazdasági szankciók bevezetését is kérte Oroszországgal szemben, s számos történelmi párhuzamot sorolt fel a zsidók egykori és az ukránok jelenlegi helyzete között.

Felidézte, „1920. február 24-én Németországban létrehozták a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot, amely milliók életét követelte, embereket pusztított el, nemzeteket próbált megölni.” Zelenszkij szerint a történelem 102 év elteltével ismétli önmagát.

Mint beszédében fogalmazott, az ukrán nép a háború hatására szétszóródott a világban, menedéket keres, hogy békére leljen. Hozzátette: az orosz invázió Ukrajnában nem csak egy katonai művelet, ahogy azt Moszkvában állítják. „Ez egy teljes körű háború, amelynek célja nemzetünk, gyermekeink, családunk, államunk, városaink, közösségünk, kultúránk elpusztítása, minden, ami miatt az ukránok ukránok” – mondta.

Zelenszkij korábban azt javasolta, hogy a következő béketárgyalásokat Izrael fővárosában, Jeruzsálemben folytassák le. Az ukrán vezető szerint Izrael biztonsági garanciákat tud nyújtani országa számára, és reméli, hogy Naftali Bennett izraeli miniszterelnök nyitottnak mutatkozik a javaslatra. Beszédében vasárnap erre is kitért, mint a Jerusalem Post írja, az ukrán elnök bírálta Bennettet, mint mondta:

Ezzel Zelenszkij arra utalhatott, hogy nem feltétlenül elégedett azzal, ahogy az izraeli miniszterelnök közvetítésével tető alá akarják hozni az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalások újabb fordulóját.

Anshel Pfeffer, a Haaretz izraeli lap jeruzsálemi riportere kommentárjában a beszéd után azt mondta, hogy az ukrán elnök szavai komoly kritikát jelentenek az izraeli kormány részére.

Zelenskyy’s speech to the Knesset was full of Zionism, on how the Ukrainian & Israeli people both just want to leave in peace, and full of criticism of the Israeli government for not supplying arms, not sanctioning Russia and of not being prepared to choose between good and evil