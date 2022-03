Pentagon: Az orosz védelmi minisztériumban nem veszik fel a telefont

John Kirby, a Pentagon szóvivője amerikai idő szerint szerdán este közölte: Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter és Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a háború kezdete óta már többször is megpróbáltak telefonon beszélni Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel és Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel, de az oroszok minden megkeresésüket elutasították.

A Pentagon már a háború elején is azt kérte az oroszoktól: vegyék fel a telefont azért, hogy még véletlenül se fejlődjön atomháborúvá az ukrajnai konfliktus.

Nem sokkal később létesítettek ugyan egy forródrótót az orosz és amerikai védelmi minisztérium közt (úgy tudni, hogy ez most is működik) de egy nagyobb konfliktus elkerüléséhez szükség lenne arra is, hogy a két ország katonai vezetői személyesen, részletesebben is egyeztessenek egymással, ne csak akkor, amikor már a part szakad.

Nagy esélye van annak, hogy a konfliktus eszkalálódik, ha nincs közvetlen kapcsolat a főtisztviselők közt [...] El kell kerülnünk egy olyan forgatókönyvet, miszerint a NATO és Oroszország alvajáróként háborúba kerül egymással amiatt, hogy a legfőbb vezetők nem veszik fel a telefont és nem mondják el egymásnak, hogy mi történik

– mondta erről a Washington Postnak James Stavridis, a NATO európai erőinek korábbi főparancsnoka.

Rob Lee, a Foreign Policy Research Institute nevű szervezet főmunkatársa ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta: azzal, hogy hiperszonikus rakétákat vetettek be az oroszok, egyértelműen nőtt a konfliktus elmérgesedésének a veszélye. Hozzátette: hasonló következményekkel járt az is, ha az oroszok egyre gyakrabban mértek csapást nyugat-ukrajnai célpontokra az utóbbi időben.

Rémálomszerű forgatókönyv lenne, ha egy orosz rakéta vagy repülőgép megsemmisítene egy amerikai támaszpontot a lengyel-ukrán határ másik oldalán. Egy helyi parancsnok erre azonnal reagálhatna, azt gondolva, hogy az esemény egy széleskörű offenzíva része. Ez pedig aztán gyorsan elvezetheti a konfliktus visszavonhatatlan elmérgesedéséhez, és akár a nukleáris fegyverek használatához

– mondta erről James Stavridis, hozzátéve: amikor ő volt az európai erők parancsnoka, akkor bármikor fel tudta hívni orosz partnerét, és többször is meg is kellett ezt tenni azért, hogy tisztázzanak egy-egy kérdéses szituációt.

Most viszont nem egyértelmű, hogy az orosz hadsereg vezetői miért zárkóznak el teljesen attól, hogy az amerikai/NATO-s vezetőkkel egyeztessenek.

Szerintem a probléma abból ered, hogy az oroszok továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy »különleges hadművelet«, és nem hajlandóak elismerni azt, hogy ez valójában már egy háború

– mondta Angela Stent, a Georgetown University Oroszország-szakértője, aki a George Bush-féle kormányzatban az amerikai hírszerzésnél dolgozott.

Sam Charap, a Rand Corporation szakértője ezzel kapcsolatban úgy vélekedett. elképzelhető, hogy Vlagyimir Putyin tiltotta meg az orosz vezetőknek azt, hogy az amerikaiakkal egyeztessenek. Még az is lehetséges, hogy Putyin már olyan ellenségként tekint az Egyesült Államokra, akikkel egyáltalán nem éri meg tárgyalni – mondta.

Charap azt is kifejtette, hogy a forródrót, amelyet létesítettek, hasznos ugyan, de „teljesen más célja van”, mint annak, amikor a vezetők telefonon egyeztetnek egymással. „Az egyik arról, szól, hogy taktikailag elkerülik az incidenseket, a másik pedig arról, hogy stratégiai szinten egyeztetnek egymással. Mindig fontos, hogy fenntartsák a stratégiai szintű kommunikációt azért, hogy közölhessék a másikkal, ők mit akarnak, illetve megértsék, hogy a másik fél mit akar”.

Ha nincs kommunikáció azon a szinten, akkor nagy valószínűséggel a legrosszabb feltételezések – amelyek gyakran pontatlan információkon alapulnak – fogják irányítani a viselkedésüket

– fejtette ki Sam Charap.

Ben Hodges altábornagy, az Egyesült Államok hadseregének korábbi parancsnoka mindeközben azt is elmondta, hogy szerinte pontosan miről szeretnének a Pentagon tisztviselői egyeztetni az oroszokkal.

Biztos vagyok benne, hogy arról akartak beszélni [Valerij] Geraszimovval és [Szergej] Sojguval, hogy az orosz pilóták ne indítsanak rakétacsapásokat a lengyel határ közelében. Továbbá azt is el tudnám képzelni, hogy elmondanák nekik: »Figyeljetek, mi most ezt és ezt csináljuk, de ne értelmezzétek ezeket a cselekedeteket úgy, hogy provokálunk titeket«

– mondta az altábornagy.