Mérgezéstől tart Putyin, ezer alkalmazottját rúgta ki

Hetek óta súlyosbodik az Ukrajna és Oroszország között kirobbant háborús helyzet, ami jelentős károkat okozott már eddig is a szomszédos Ukrajnában. Bár az oroszok ellen több szankciót is bevetettek már, hogy megpróbálják gazdaságilag összeroppantani az országot, ám az orosz elnök, Putyin elmondása szerint ez csak erősebbé teszi őket. Ukrajnát tömegével hagyják el az ukrán állampolgárok, a legtöbben Lengyelországba és Magyarországra menekülnek. Emellett egyre több világcég is úgy dönt, hogy felfüggesztik tevékenységüket Oroszországban, legutóbb a Nestlé jelentette be, hogy nem értékesíti tovább termékeit az országban.

Hogy nagy a káosz, azt mi sem jelezhetné jobban, minthogy már Putyin legnagyobb szövetségese is elmenekült Oroszországból. A két ország közötti konfliktus eszkalálódásának köszönhetően valószínűleg egyre többen fognak hátat fordítani az elnöknek, aki minden eszközt bevetve próbálja elérni céljait. Putyin tart attól, hogy egyesek kárt akarnak tenni benne, ugyanis a legfrissebb jelentések szerint az elmúlt hónapban körülbelül ezer alkalmazottját elbocsátotta, mivel attól félt, hogy valaki meg fogja mérgezni.

Voltak köztük testőrök, szakácsok, titkárok és mosónők is.

Az orosz elnök félelme talán nem is olyan alaptalan, mivel a francia DGSE egyik veterán titkosszolgálati ügynökének beszámolója szerint korábban részt kellett vennie olyan megbeszéléseken, amelyek témája az volt, meg lehet-e gyilkolni Putyint. Mint mondta, egy ehhez kapcsolódó hadművelet minden hírszerző ügynökségnél ott porosodik az asztalon, amit az ügynök azzal tudott alátámasztani, hogy ő is ilyen terveket készített korábban. Elmondása szerint a leghatékonyabb módszer Putyin likvidálására a méreg lenne.

A kísérletre a Kremlben kerülhet sor, nem kintről

– magyarázta az ügynök, illetve azt is kifejtette, ha valaha vállalkozna valaki erre a feladatra, egy vagyont tehetne zsebre.

Hozzátette, valószínűleg az orosz hírszerzés az egyedüli a világon, amelyik nem fél mérget is bevetni, illetve azt is megjegyezte, hogy senki nem csinálja jobban, mint az oroszok.

Putyin természetesen tisztában van a veszéllyel. A megölése nem könnyű feladat, de nyilván ő is tudja, hogy nem lehetetlen, és ez garantáltan megijeszti

– magyarázta az ügynök, aki azt is megjegyezte, az ütemezésen múlik minden.

Az ügynök ugyanis nem gondolja, hogy Putyin hosszabb távot megtenne autóval, mivel nincs az a páncélozott jármű, amely túlélné azt, hogy néhány tonnányi robbanóanyagot robbantanának fel alatta.

Dioxinos vacsora

Elég hosszú azon módszerek listája, ahogy az oroszok eddig likvidálni akarták az általuk ellenségnek kikiáltott politikai szereplőket. 1957-ben például a volt KGB-ügynök Nyikolaj Koklovot, aki az Amerikai Egyesült Államokba disszidált, akarta megölni a KGB talliumos kávéval. A tallium-szulfátból már 1 gramm is halálos dózist jelent egy felnőtt ember számára, sőt egyes beszámolók szerint már 500 milligramm feletti adag is elég belőle, hogy végzetes legyen a hatás. Kezdetben az orvostudományban, majd a 70-es évekig patkányirtóként használták a szert.

Egy másik mérgező anyag, a polónium-210 okozta Alekszandr Litvinyenko volt orosz titkosszolgálati tiszt halálát is. Litvinyenko egykor az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) alezredese volt, ám később Londonba dezertált. 2006 novemberében a szervezetébe juttatott hatalmas adag polónium-210-es sugárzó izotóppal ölték meg. A mérgező anyagot a teájába csempészték bele a nyugat-londoni Millennium Hotel bárjában. A merényletben nyakig benne volt az orosz állam is. A polónium-210 egyébként kisebb mennyiségben megtalálható mind a környezetben, mind az emberi szervezetben is, ám nagyobb dózisban károsítja a szöveteket, illetve a belső szerveket.

Azonban itt még nincs vége, a közelmúltban a novicsok nevű idegméregről lehetett főképp hallani, ugyanis ez a szer okozta majdnem Szergej Szkripal volt orosz kém halálát 2018-ban. Szkripal az orosz katonai hírszerzés egykori tisztje volt, aki kettős ügynökként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott. A mérgezés következtében Szkripal és lánya, Julija Szkripal is súlyosan megbetegedtek, de mindketten életben maradtak. Ám nem Szkripal volt az egyedüli, akinek ilyen támadást kellett elszenvednie, mivel 2020-ban a jelenleg börtönben ülő Alekszej Navalnijt is novicsokkal támadták meg, azonban neki is sikerült túlélnie a merényletet, amit szintén egy orosz titkosszolgálat tervelt ki ellene.

Hasonló mérgezés áldozata lett 2004-ben Viktor Juscsenko volt ukrán elnök, akinek dioxint raktak a vacsorájába, bár azóta se tudni, hogy ki a felelős. Ezt követően rücskös bőrelváltozások jelentek meg az arcán és testén, ezen kinövéseken keresztül ürült szervezetéből a méreg, vagyis a kiütések megmentették az életét. A szervezetében egyébként ötvenezerszer több dioxin volt, mint amennyi normális esetben az emberben megtalálható. Orvosai folyamatosan figyelték az elnök vérében, zsírszöveteiben, bőrén, ürülékében, vizeletében és izzadságában a dioxinszintet. Nagyjából 15 hónap alatt távozott a méreg fele.

Amikor megérkezett hozzánk, nagyon-nagyon beteg volt. Meg is halt volna a mérgezéstől, ha nem kezd dioxint hányni

– fogalmazott akkoriban Jean Saurat bőrgyógyász, aki a genfi Toxikológiai Központban Juscsenkót kezelte.

Nem ez lenne az első alkalom

Oroszország vezetőit már több ízben is megpróbálták eltenni láb alól. 1866-ban például Dmitrij Karakozov próbálta megölni II. Sándor cárt Szentpéterváron, azonban nem sikerült neki. A lázadót végül ki is végezték. Ám ennél különösebb történet fűződik egy 1952-es merénylethez, amikor is már javában zajlottak azon szálloda, a Majakovszkij téren álló Hotel Peking építési munkálatai, amelyet a kínai–szovjet barátság tiszteletére készítettek. A hotel végül csak 1955-ben nyílt meg, két évvel Sztálin halála után.

A két ország barátságát ünnepelvén az akkori kínai elnök, Mao Ce-tung a kedvenc szakácsát küldte Moszkvába, hogy nyisson éttermet a szálloda hallja mellett. Ám mint az később kiderült, a séf nem szakács volt, hanem egy bérgyilkos, akit Sztálin megölése miatt küldtek Oroszországba. A KGB azonban megneszelte a közelgő vészt, és egy bárdot vágtak a fejébe. Olyan legenda is elterjedt, hogy a gyilkos szelleme ott ragadt, és azóta is konyhakéssel a fejében szeli a folyosókat Sztálint keresve.

